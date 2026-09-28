همزمان با دومین روز از هفته گردشگری، تور بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان پیشوا ویژه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با هدف تقویت حس تعلق به میراث ملی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با دومین روز از هفته گردشگری، تور گردشگری و بازدید از آثار تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان پیشوا ویژه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مدرسه راچینه دانش پیشوا برگزار شد.

در این برنامه، دانش‌آموزان با حضور در تعدادی از آثار و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان، ضمن بازدید از این ظرفیت‌ها، با پیشینه تاریخی، ارزش‌های فرهنگی و اهمیت حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی شهرستان پیشوا آشنا شدند.

در ادامه این برنامه، کارگاه آموزشی میراث فرهنگی با عنوان «پیشواشناسی» برای دانش‌آموزان برگزار شد و مطالبی در زمینه تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم، آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان پیشوا به زبان متناسب با گروه سنی دانش‌آموزان ارائه شد.

این برنامه با هدف آشنایی نسل آینده با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان، تقویت حس تعلق به میراث فرهنگی، ارتقای دانش گردشگری و فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت از آثار تاریخی برگزار شد..

حسن ژاله نیا مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان پیشوا در پایان ضمن قدردانی و تشکر از همکاری و همراهی صمیمانه مدیریت و مجموعه آموزش و پرورش شهرستان پیشوا، بر تداوم تعامل و همکاری مشترک در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و گردشگری و آشنایی هرچه بیشتر دانش‌آموزان با تاریخ، فرهنگ و میراث ارزشمند شهرستان تأکید کرد.