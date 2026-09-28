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قائممقام ساتبا گفت: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از ۶۰۰۰ مگاوات عبور کرد که از این میزان بیش از ۵۴۰۰ مگاوات مربوط به نیروگاههای خورشیدی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، حمیدرضا عظیمی گفت: دو سال پیش در همین مقطع، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور حدود یکهزار و۲۵۰ مگاوات بود که اکنون با تلاش مجموعه دولت و وزارت نیرو، این ظرفیت به بیش از ۶۰۰۰ مگاوات رسیده است.
وی با اشاره به توسعه شتابان نیروگاههای تجدیدپذیر با هدف کاهش ناترازی برق افزود: در کنار توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر، توجه ویژهای به ساخت داخل تجهیزات اصلی نیروگاهها و توسعه زنجیره تأمین داخلی اینصنعت داریم.
قائممقام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) ادامه داد: در زنجیره ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر، بهویژه نیروگاههای خورشیدی، در حوزههاییهمچون پایه و استراکچر، پنل، اینورتر و تجهیزات مرتبط ورود کردهایم و به دنبال افزایش سهم ساخت داخل اینتجهیزات در سبد تولید کارخانههای کشور هستیم.
عظیمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تولید پایه و استراکچر گفت: در ماههای اخیر گامهای مؤثری در این زمینه برداشته شده و امیدواریم تا پایان سال بخشی از نیاز احداث نیروگاههای کشور از طریق کارخانههای داخلی تولید استراکچر تأمین شود.
وی درباره تولید داخلی اینورتر نیز اظهار کرد: در این حوزه، ساخت داخل این تجهیز مهم با استفاده از فناوری چین آغاز شده و امیدواریم عمق ساخت داخل اینورتر روزبهروز افزایش پیدا کند تا در سالهای آینده نیاز به واردات این تجهیزات کاهش یابد.
قائممقام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به سرعت بالای پیشرفت فناوری تجهیزات نیروگاههای خورشیدی در جهان افزود: فناوری این تجهیزات در کشورهای اروپایی و بهویژه چین بهسرعت در حال توسعه است و کشور نیز باید همگام با این روند، ظرفیتهای تولید و فناوری داخلی خود را ارتقا دهد.
عظیمی بیان کرد: بهرهبرداری از کارخانههای تولید تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر میتواند زمینه کاهش وابستگی کشور به تأمین تجهیزات از خارج و تقویت زنجیره ساخت داخل را فراهم کند.