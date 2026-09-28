با ورودموجی کوتاه به جواستان کرمانشاه ، از فردا تا دو روز پایانی هفته ،برای استان کرمانشاه ، وزش باد و کاهش نسبی دمای هوا، رگبارهای پراکنده‌ همراه با رعدوبرق و گاهی تندبادهای موقت، پیش بینی میشود .



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، طی ساعاتی از امشب تا ظهر فردا (سه شنبه) شرایط برای نفوذ غبار نسبتاً رقیق به نیمه غربی استان، بخصوص در مناطق مرزی فراهم می‌شود.

براساس این گزارش ، موجی کوتاه از فردا (سه‌شنبه) تا روز جمعه، جو منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این موج، افزون بر رشد ابر، وزش باد و کاهش نسبی دمای هوا، رگبارهای پراکنده‌ای نیز احتمالاً همراه با رعدوبرق و گاهی تندبادهای موقت، در دو روز پایانی هفته برای سطح استان در پی خواهد داشت.

احتمال بارش، در روز پنجشنبه در نیمه شمالی و نواحی غربی بیشتر به نظر می‌رسد.

به دنبال این وضعیت، سامانه‌ای ناپایدار که از رطوبت بیشتری برخوردار است؛ از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده، به تناوب سبب وزش باد، بارندگی و رعدوبرق در سطح استان می‌شود.