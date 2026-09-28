به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ محمدحسن خلجی با بیان اینکه این تصادف یک مصدوم نیز داشت، افزود: سرعت بالا و تجاوز به چپ خودروی دنا، عامل اصلی وقوع این سانحه بوده است.

وی گفت: جاده قره پشتلو از محور‌های حادثه خیز استان است و نقطه به نقطه آن می‌تواند خطرساز باشد بر همین اساس اقدامات لازم در این محور بررسی خواهد شد و کارگروهی متشکل از کارشناسان اداره راه و شهرسازی و پلیس راه از آن بازدید خواهند کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان افزود: بهسازی این مسیر نیازمند اقدامات عاجل از سوی اداره راه و شهرسازی است، اما رانندگان باید توجه داشته باشند که اصلاح راه زمان‌بر است و باید احتیاط بیشتری در این جاده داشته باشند تا با حوادث جبران ناپذیر مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه اغلب تصادفات به دلیل بی توجهی رانندگان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی رخ می‌دهد،گفت: رانندگان با خوردو‌های دارای نقص فنی وارد جاده نشوند، با سرعت مطمئن رانندگی کنند و ضمن رعایت فاصله طولی با خودرو جلویی از انحراف به چپ، تغییر ناگهانی مسیر و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند.