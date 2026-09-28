پخش زنده
امروز: -
غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، از بخش شرقشناسی و ایرانشناسی کتابخانه ملی روسیه و منابع مرتبط با ایران در این بخش بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، از بخش شرقشناسی و ایرانشناسی کتابخانه ملی روسیه و منابع مرتبط با ایران در این بخش بازدید کرد و با مدیران آن درباره توسعه همکاریهای مشترک گفتوگو کرد.
امیرخانی و هیئت همراه از بخش شرقشناسی و ایرانشناسی کتابخانه ملی روسیه در سنپترزبورگ و نسخههای خطی و دیگر منابع مرتبط با ایران در این بخش بازدید کردند. دنیس اولگوویچ تسیپکین، رئیس کتابخانه ملی روسیه، و استانیسلاو برونیسلاویچ گولوبتسوف، معاون رئیس در امور کتابخانهای، میزبان هیئت ایرانی بودند.
دو طرف پس از بازدید، در نشستی مشترک بر توسعه همکاریهای میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتابخانه ملی روسیه تأکید کردند.
هیئت ایرانی در جریان این برنامه از اتاقکتابخانه یادمانی ایگناتی کراچکوفسکی، شرقشناس روس، نیز بازدید کرد. کتابخانه شخصی او آثاری به زبان فارسی را در بر دارد. در مجموعه نسخ خطی اهدایی کراچکوفسکی که در بخش نسخ خطی کتابخانه ملی روسیه نگهداری میشود، ۳۴ اثر فارسی، از جمله نسخههایی از دیوان حافظ و «انوار سهیلی»، شناسایی شده است.
در پایان این دیدار، تابلویی قابشده از تصویر صفحه آغازین قرآن کریم به خط محمدشفیع وصال شیرازی به طرف روس اهدا شد. اصل این نسخه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری میشود.
احسانالله شکراللهی، رئیس اندیشگاه فرهنگی سازمان، و مهشید برجیان، مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست، روابطعمومی و امور بینالملل سازمان، امیرخانی را در این بازدید همراهی کردند.