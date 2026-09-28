مدیرکل گمرک شهید ناصری دوغارون تایباد گفت:در نیمه نخست امسال بیش از ۹۱۶ میلیون و ۳۷۹ هزار دلار کالا از طریق مرز زمینی دوغارون به افغانستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ارز آوری حاصل از آن، ۱۵۴ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سیدحسن رحیمی‌زاده افزود:حجم کالا‌های صادراتی از مرز دوغارون نیز بیش از ۲ میلیارد و ۱۷ میلیون تن بوده که از لحاظ وزنی نسبت به نیمه نخست سال قبل ۱۴۶ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرک شهید ناصری دوغارون تایباد اظهار کرد: در همین بازه زمانی، بیش از ۹ میلیون و ۲۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیون و ۸۵۶ هزار دلار از مرز دوغارون وارد کشور شده است که از لحاظ وزنی و دلاری به ترتیب ۲۲ و ۳۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی، با اشاره به ترانزیت کالا بیان کرد: در ۶ ماهه اول سال جاری از مسیر این گذرگاه مرزی، بیش از ۱۸۷ میلیون و ۸۰۴ هزار تن کالا به ارزش ۲۵۴ میلیون و ۶۱۱ هزار دلار از مبدأ افغانستان به سایر کشور‌ها ترانزیت شده است.

رحیمی‌زاده اضافه کرد: عمده کالا‌های صادراتی شامل فرآورده‌های نفتی، مصالح ساختمانی، مقاطع فلزی، محصولات پتروشیمی و میوه و عمده کالا‌های وارداتی شامل پنبه حلاجی‌نشده، سنگ‌های معدنی، دانه‌های روغنی و پیله ابریشم هستند.

وی تصریح کرد: در شرایطی که مبادی کشور تحت محاصره اقتصادی قرار دارد؛ مرز زمینی دوغارون در رویه‌های گمرکی و جریان انتقال کالا شاهد رشد بوده و این نشان‌دهنده اهمیت توجه مسیر‌های زمینی در توسعه تجارت خارجی است.

مدیرکل گمرک شهید ناصری دوغارون تایباد با اشاره به اینکه افغانستان بازاری بکر برای فعالان اقتصادی است، گفت: این کشور با بیش از ۳۰ میلیون نفر جمعیت، گنجایش بالایی به منظور صادرات کالا‌های ایرانی دارد و نزدیکی مرز دوغارون به شهر هرات با ۱۳۰ کیلومتر فاصله، ظرفیت ویژه‌ای برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محسوب می‌شود.

رحیمی‌زاده افزود: در افغانستان نیز مواد خام، نظیر سنگ‌های معدنی، محصولات کشاورزی، تولیدات دامی و دانه‌های روغنی وجود دارد که می‌توان بخشی از نیاز‌های اولیه صنایع داخلی را از این کشور همسایه تأمین و خریداری کرد.

مرز زمینی دوغارون تایباد در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از هرات افغانستان و ۲۵۰ کیلومتری از مشهد قرار دارد.