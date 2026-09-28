به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، پاکستان و صندوق بین المللی پول مذاکرات رسمی جدیدی را برای بررسی اجرای برنامه اقتصادی این کشور آغاز کرده‌اند؛ مذاکراتی که نتیجه آن می‌تواند زمینه ساز دریافت حدود ۱.۲ میلیارد دلار منابع جدید برای پاکستان باشد.

به نقل از «دنیا نیوز» هیئت صندوق بین المللی پول وارد پایتخت پاکستان شده و مذاکرات رسمی با تیم اقتصادی دولت را آغاز کرده است. بررسی عملکرد اقتصادی پاکستان تا پایان ژوئن ۲۰۲۶، محور اصلی این مرحله از مذاکرات است و دو طرف درباره وضعیت مالی، درآمد‌های دولت، بخش انرژی، ذخایر ارزی و اصلاحات اقتصادی گفت‌و‌گو خواهند کرد.

در این مذاکرات، دولت پاکستان قرار است درباره وضعیت «صندوق ثروت ملی»، کاهش بدهی‌های انباشته بخش انرژی، وضعیت مازاد حساب جاری و مازاد اولیه بودجه، ذخایر ارزی و نرخ برابری پول ملی به صندوق بین المللی پول گزارش دهد. همچنین موضوع گسترش پایه مالیاتی و اصلاحات نظام مالیاتی در مذاکرات میان صندوق و سازمان درآمد‌های فدرال پاکستان بررسی خواهد شد.

وزارت انرژی پاکستان نیز درباره کاهش بدهی‌های انباشته بخش انرژی و اجرای اصلاحات در این بخش توضیح خواهد داد. نهاد‌های مسئول مبارزه با فساد مالی و جرایم مالی نیز قرار است درباره اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم به هیئت صندوق گزارش دهند.

درخواست‌های صندوق از پاکستان

مذاکرات جدید در واقع چهارمین بررسی برنامه ۳۷ ماهه «تسهیلات اعتباری توسعه یافته» و همچنین ادامه بررسی برنامه «تسهیلات تاب آوری و پایداری» است. برنامه اصلی در سپتامبر ۲۰۲۴ با سقف حدود ۷ میلیارد دلار تصویب شد و دریافت بخش‌های مختلف آن به اجرای تعهدات و عبور از بررسی‌های دوره‌ای صندوق وابسته است.

گسترش پایه مالیاتی، حفظ انضباط مالی و مازاد اولیه بودجه، اصلاح شرکت‌های دولتی، اصلاح بخش انرژی و کاهش بدهی‌های انباشته، تقویت ذخایر ارزی و انجام اصلاحات ساختاری از مهمترین محور‌های این برنامه است. صندوق همچنین بر افزایش بهره وری و رقابت پذیری اقتصاد و تقویت حمایت‌های اجتماعی تاکید دارد.

سابقه دریافت منابع از صندوق

پاکستان در چارچوب برنامه کنونی تا ماه مه ۲۰۲۶ حدود ۴.۸ میلیارد دلار از دو برنامه «تسهیلات اعتباری توسعه یافته» و «تسهیلات تاب آوری و پایداری» دریافت کرده بود. در آخرین مرحله، حدود ۱.۱ میلیارد دلار از برنامه اصلی و حدود ۲۲۰ میلیون دلار از برنامه تاب آوری و پایداری در اختیار پاکستان قرار گرفت.

پیش از آن نیز پاکستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۵۲ میلیارد واحد حق برداشت ویژه از برنامه اصلی صندوق و ۱۵۳.۸ میلیون واحد حق برداشت ویژه از برنامه تاب آوری دریافت کرده بود.

پیامد‌های همکاری

ادامه همکاری با صندوق می‌تواند برای پاکستان به معنای دسترسی به منابع ارزی جدید، تقویت ذخایر خارجی، افزایش اعتماد سرمایه گذاران و تسهیل تأمین مالی خارجی باشد. صندوق در ارزیابی ماه مه ۲۰۲۶ نیز اعلام کرده بود اجرای برنامه به ثبات اقتصاد کلان و بهبود شرایط تأمین مالی و خارجی پاکستان کمک کرده است.

در مقابل، دریافت منابع صندوق با اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات و تعهدات همراه است؛ از جمله افزایش درآمد‌های مالیاتی، اصلاح بخش انرژی و شرکت‌های دولتی و حفظ انضباط مالی. در نتیجه، دولت پاکستان برای عبور از بررسی‌های دوره‌ای باید بخشی از سیاست‌های اقتصادی مورد توافق با صندوق را اجرا کند. برنامه کنونی نیز تا اکتبر ۲۰۲۷ ادامه دارد و چند مرحله دیگر برای بررسی و پرداخت منابع پیش بینی شده است.