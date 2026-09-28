براساس اعلام اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، حاجیه خانم بتول آمیژه، مادر شهیدان والامقام مریم و مهدی شهربانوزاده در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاجیه خانم بتول آمیژه، مادر شهیدان مریم و مهدی شهربانوزاده روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر این مادر گرانقدر روز دوشنبه ۶ مهرماه ساعت ۱۷ در قطعه صالحین گلزار شهدای بهشت علی با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

شهیده مریم شهربانو زاده متولد ۱۳۵۷ و شهید مهدی شهربانوزاده متولد ۱۳۶۱ در مورخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۶۳ در موشکباران رژیم بعث عراق به شهرستان دزفول به شهادت رسیدند.

مزار مطهر این دو کودک شهیدآسمانی در گلزار شهدای بهشت علی دزفول زیارتگاه عاشقان است.