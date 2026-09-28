نقطه صفر اثر فیلمساز آباده‌ای به چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فیلم «نقطه صفر» به کارگردانی غلامرضا حیدرپناه فیلمساز آباده‌ای، به بخش «وطن به روایت من» چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.

آثار راه یافته به این بخش، با محوریت موضوع جنگ و تبعات آن تولید شده است که پرداخت آنها محدود به یک رویداد یا مقطع زمانی مشخص نیست.

چهل‌ و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.