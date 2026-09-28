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نماینده ولی فقیه در همدان با تبیین جایگاه ذاتی علم در اسلام گفت: قرآن با مطرح کردن مسئله علم حضرت آدم، ملاک خلافت الهی انسان را علم معرفی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی در مراسم بزرگداشت آیتالله العظمی شبیری زنجانی گفت: علم است که انسان را به مقام خلیفةاللهی میرساند و این ارزش ذاتی علم در نگاه دین است. بخشی از این علم، علوم فقهی و اصولی و بخشی دیگر علوم الهی و علم به باطن اشیا است که نهایت علم محسوب میشود.
او در ادامه با اشاره به شخصیت علمی آیتالله العظمی شبیری زنجانی تصریح کرد: ایشان پیش از آنکه به عنوان مرجع تقلید شناخته شود، در جایگاه یک محقق و پژوهشگر دینی فعالیت داشت و بخش مهمی از جایگاه علمی ایشان به روحیه تحقیق و مطالعه مستمر بازمیگشت.
نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: آیتالله شبیری زنجانی در کنار جایگاه علمی برجسته، بر تربیت طلاب، تهذیب نفس و پیوند دانش با اخلاق و معنویت تأکید داشت و علم و دانش را از تربیت و معنویت جدا نمیدانست.