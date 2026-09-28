به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی در مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی گفت: علم است که انسان را به مقام خلیفة‌اللهی می‌رساند و این ارزش ذاتی علم در نگاه دین است. بخشی از این علم، علوم فقهی و اصولی و بخشی دیگر علوم الهی و علم به باطن اشیا است که نهایت علم محسوب می‌شود.

او در ادامه با اشاره به شخصیت علمی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی تصریح کرد: ایشان پیش از آنکه به عنوان مرجع تقلید شناخته شود، در جایگاه یک محقق و پژوهشگر دینی فعالیت داشت و بخش مهمی از جایگاه علمی ایشان به روحیه تحقیق و مطالعه مستمر بازمی‌گشت.

نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: آیت‌الله شبیری زنجانی در کنار جایگاه علمی برجسته، بر تربیت طلاب، تهذیب نفس و پیوند دانش با اخلاق و معنویت تأکید داشت و علم و دانش را از تربیت و معنویت جدا نمی‌دانست.