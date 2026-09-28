براساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس کالا، دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵، ورق گرم B و انواع شمش فولادی در ابعاد ۱۲۰، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۰۰ در تالار صنعتی و معدنی در دسترس خریداران قرار گرفت.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس این اطلاعیه، ۵ هزار و ۵۰۰ تن ورق گرم B با قیمت پایه یک میلیون و یک هزار و ۹۶۹ ریال عرضه شد.

همچنین، ۱۰۰ تن شمش بلوم ۱۲۰ و ۷۰۰ تن شمش بلوم ۱۲۵، هر دو با قیمت پایه ۶۶۷ هزار و ۸۳۳ ریال در فهرست عرضه‌های این تالار قرار گرفتند.

در ادامه، ۸۷ هزار و ۶۰۰ تن شمش ۱۵۰ با قیمت پایه ۶۸۱ هزار و ۲۱۶ ریال و ۴ هزار تن شمش ۲۰۰ با قیمت پایه ۶۷۲ هزار و ۴۲۰ ریال برای عرضه به خریداران اعلام شد.