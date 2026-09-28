معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم استفاده از ابزار‌ها و تجهیزات نوین برای دقیق‌تر شدن روند محاسبه سوخت مورد نیاز کشاورزان، تصریح کرد: نصب جی پی اس به تنهایی راه حل این مشکل نیست.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، اکبر فتحی در جلسه بررسی و تعیین تکلیف الزامات اجرایی نصب دستگاه‌های رصد و پایش GPS بر روی ماشین‌آلات خودگردان زراعی و باغی اظهار داشت: هدف اصلی از اتخاذ این راهکار‌ها و اقدامات باید این باشد که سوخت تخصیصی به بخش کشاورزی از شبکه تولید خارج نشود، به انحراف نرود و به مصرف‌کننده واقعی برسد.

وی افزود: پیش از هر تصمیم اجرایی درباره نصب GPS، باید مبنای قانونی، مسئولیت دستگاه‌های متولی و الزامات اجرایی موضوع به‌طور شفاف مشخص شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی باید با جمع‌بندی دیدگاه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، گزارشی روشن درباره الزامات قانونی، فنی و اجرایی موضوع تهیه کند تا مشخص شود اجرای این تکلیف بر عهده کدام دستگاه است.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح و دقیق‌تر شدن آمار و اطلاعات مربوط به مصرف سوخت تأکید کرد و گفت: تقاطع‌گیری اطلاعات نباید صرفاً با هدف تحویل سوخت به نسبت زمین تلقی شود، بلکه باید از این ابزار برای محاسبه دقیق میزان نیاز واقعی ماشین‌آلات و مدیریت مصرف استفاده کرد.

فتحی با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره مصرف سوخت کشاورزی باید مبتنی بر واقعیت‌های تولید باشد، افزود: نمی‌توان صرفاً با اتکا به یک ابزار مانند GPS، مسئله پیچیده مصرف سوخت در بخش کشاورزی را حل کرد. اگر اطلاعات پایه، آمار ماشین‌آلات، سطح زیرکشت، نوع عملیات و سایر عوامل مؤثر دقیق نباشد، حتی دقیق‌ترین سامانه نیز نمی‌تواند خروجی مطلوب ایجاد کند.

وی ادامه داد: موضوع سوخت ماشین‌آلات کشاورزی باید در چارچوب یک نظام جامع و مبتنی بر اطلاعات واقعی بررسی شود و پیش از اجرای هر طرح، آثار آن بر کشاورزان، هزینه‌های اجرایی و میزان اثربخشی آن مشخص شود.

نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با تأکید بر اینکه هدف ستاد، الزام به استفاده از یک فناوری یا ابزار خاص نیست، گفت: برای ستاد مهم این است که میزان نیاز واقعی متقاضی سوخت مشخص شود و سوخت تخصیصی به مصرف‌کننده واقعی برسد و از انحراف و قاچاق آن جلوگیری شود. استفاده از GPS یا هر ابزار فنی دیگری که بتواند این هدف را محقق کند، قابل بررسی است.

در این نشست، نماینده سازمان بازرسی اطلاعاتی از روند عقد قرارداد نصب GPS با شرکت‌های مجری ارائه کرد و موضوع معرفی ۱۰ شرکت برای اجرای طرح مطرح شد.