به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دبیر اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در نشست هیئت اندیشه‌ورز بیست و سومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی گفت: اجلاس امسال کمیته‌های مختلفی دارد که مسئولیت کمیته شعر بر عهده محمد رسولی، مسئولیت کمیته بین‌الملل بر عهده حجت‌الاسلام نیشابوری، مسئولیت کمیته هیئت اندیشه‌ورز بر عهده سعید مقدسیان، مسئولیت کمیته خواهران بر عهده خانم گنجی و مسئولیت کمیته رسانه و روابط عمومی بر عهده امیرحسین کسائی است.

سعید مقیسه، رئیس مرکز بسیج صداوسیما، هم در این نشست گفت: امسال با ظرفیت‌های فراهم‌شده در قالب تلوبیون و ایران‌صدا در تلاش هستیم تا علاوه بر شبکه‌های تلویزیونی، پوشش جدی‌تری هم در فضای مجازی و پلتفرم‌ها برای اجلاس داشته باشیم. سایت رسمی اجلاس در روز‌های آتی رونمایی خواهد شد و در تلاش هستیم تا به‌عنوان پایگاه اصلی محتوایی در دسترس علاقه‌مندان باشد.

در ادامه این جلسه، هر کدام از اعضای هیئت اندیشه‌ورز پیشنهاد‌های خود را برای برگزاری هرچه بهتر اجلاس بین‌المللی پیرغلامان ارائه و درباره معیار‌ها و ملاک‌های انتخاب پیرغلامان برتر، بحث و بررسی کردند.

بیست و سومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی به همت مرکز بسیج صداوسیما، آبان‌ماه در شهر ارومیه برگزار خواهد شد.