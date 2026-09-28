استاندار به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل، از روند اجرای چندین طرحِ شهری بازدید کردند.

باغ مفاخر و تقاطع شهید خلبان ذاکر اردبیل تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌‌رسند

باغ مفاخر و تقاطع شهید خلبان ذاکر اردبیل تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌‌رسند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در بازدید از طرح های عمرانی شهر اردبیل گفت: باغ مفاخر و تقاطع غیرهمسطح شهید خلبان ذاکر اردبیل با پیشرفت مناسب، ظرف یک ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

مسعود امامی یگانه اظهار کرد: باغ مفاخر یکی از پروژه‌های شاخص در حوزه توسعه فضای سبز شهری است که اکنون در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و ظرف یک ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این طرح علاوه بر ایجاد یک فضای فرهنگی در شهر اردبیل، زمینه حضور شهروندان و افزایش نشاط اجتماعی را فراهم می‌کند، افزود: تاکنون بیش از ۴۰۰میلیارد تومان برای اجرای آن، افزون بر هزینه تملک، هزینه شده است.

استاندار اردبیل وسعت باغ مفاخر را حدود ۹ هکتار اعلام کرد و ادامه داد: امیدواریم این مجموعه پس از بهره‌برداری مورد استفاده عموم مردم استان و گردشگران قرار گیرد.

امامی یگانه در ادامه به بازدید از پروژه مشارکتی سرمایه‌گذاری بازار میوه و تره‌بار اردبیل اشاره کرد و گفت: مرحله توسعه این طرح در زمینی به مساحت ۹هزار مترمربع در حال اجراست و ۴۸ باب مغازه در آن ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای این مجموعه حدود ۱۸۰ محل پارک خودرو نیز پیش‌بینی شده است، افزود: این پروژه در حال حاضر حدود ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بیش از یک‌هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید خلبان ذاکر (آقاباقر) اظهار کرد: این طرح به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر ورودی راه‌آهن اردبیل به شهر و نقش آن در کاهش بار ترافیکی، از طرح های مهم عمرانی شهر محسوب می‌شود.

امامی یگانه با بیان اینکه این پروژه بیش از ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: عملیات آسفالت‌ریزی و نصب روشنایی آن در حال انجام بوده و حدود یک‌هزار و ۴۰۰میلیارد تومان برای اجرای پروژه هزینه شده است.

وی بیان کرد: تلاش می‌کنیم تقاطع شهید خلبان ذاکر اردبیل نیز ظرف یک ماه آینده و با حضور یکی از مقامات ملی به بهره‌برداری برسد.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل درباره حمایت از شهرداری‌های استان هم گفت: بخشی از حمایت‌ها از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام و امسال برای تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز شهرداری‌های استان کمک‌های مناسبی صورت گرفته است.

امامی یگانه توسعه مبلمان شهری را از دیگر اولویت‌های مدیریت استان دانست و اظهار کرد: توسعه فضای سبز و فضا‌های انسان‌محور در شهر اردبیل در کنار پروژه‌های شاخص عمرانی برای تسهیل تردد و عبور و مرور شهروندان با جدیت دنبال می‌شود.