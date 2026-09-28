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فرمانده انتظامی شهرستان ری از شناسایی و دستگیری ۱۱ نفر از سارقان و مالخران گوشی تلفن همراه و گردنبند و کشف ۱۰۰ فقره گوشی سرقتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری، اعلام کرد که مأموران پلیس با تشکیل تیمهای اطلاعاتی و انتظامی و طی یک عملیات با هماهنگی مراجع قضایی، موفق شدند یک باند ۱۱ نفره را شناسایی و دستگیر کنند.
سرهنگ مافی تصریح کرد که از میان بازداشتشدگان، ۸ نفر سارقان گوشی تلفن همراه و گردنبند و ۳ نفر مالخران بودهاند. وی افزود: در پی تفتیش و بازرسی منازل سارقان در شهرستان ری، ۱۰۰ فقره گوشی تلفن همراه و ۳ دستگاه لپتاپ کشف و ضبط گردید.
فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد که با همکاری پلیس آگاهی، تاکنون ۳۷ نفر از مالباختگان در شهرستان ری شناسایی شدهاند.