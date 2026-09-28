به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در این نشست بخشداران، مهم‌ترین مسائل و مطالبات مناطق خود را در حوزه‌های آب، برق، راه، بنیاد مسکن، بهداشت و درمان، ورزش، حمل‌ونقل و مخابرات مطرح کردند.

استاندار هرمزگان در این نشست هدف از برگزاری این جلسات را تبیین وضعیت شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستا‌ها و تهیه نمایه‌ای جامع از ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و اقداماتی عنوان کرد که در این مناطق در دوره‌های مختلف صورت گرفته است.

محمد آشوری افزود: با شناخت دقیق وضع موجود، می‌توان برنامه‌ریزی مناسب‌تری برای توسعه مناطق داشته باشیم و روند اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی را شتاب دهیم.

وی بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت بخش‌های مختلف و بنگاه‌های اقتصادی در مسیر توسعه تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها باید در چارچوب قانون و در راستای اهداف توسعه‌ای استان به کار گرفته شود.

بیشتر بخوانید: برگزاری اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در بندرعباس

استاندار هرمزگان با بیان اینکه منابع محدود و نیاز‌ها گسترده است، افزود: در نظام بودجه‌ریزی استان باید توزیع عادلانه منابع و اولویت‌بندی نیاز‌ها مورد توجه قرار گیرد و اولویت‌های هر شهرستان، بخش و روستا شناسایی و در فرآیند بودجه‌ریزی دنبال شود تا حتی در شرایط جنگی نیز روند توسعه متوقف نشود.

آشوری گفت: افزایش بهره‌مندی مردم از خدمات، ارتقای بهره‌وری، توزیع عادلانه منابع و هدایت منابع ایجادشده به سمت توسعه متوازن و پایدار، از وظایف مهم مدیریت استان است و باید در نهایت به افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت اولویت‌بندی و تسریع در اجرای طرح‌های مهم شهرستان تأکید کرد و گفت: تکمیل و بهره‌برداری از بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس و تجهیز بیمارستان ۲۹۸ تختخوابی باید با جدیت دنبال شود.

احمد مرادی همچنین پیگیری جاده کهورستان به لار، ساخت یک سالن ورزشی ۴ هزار و ۵۰۰ نفری در شهرستان بندرعباس، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تقویت پوشش تلفن همراه در مناطق مختلف شهرستان را از دیگر مطالبات مهم عنوان کرد.

شهردار بندرعباس نیز در این نشست از برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی خبر داد و گفت: در دو مرحله هزار دستگاه خودروی سمند و ساینا وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر بندرعباس می‌شود.

مهدی نوبانی افزود: در صورت فراهم شدن تسهیلات مناسب و کاهش هزینه‌های گمرکی، آمادگی داریم از ظرفیت خودرو‌های منطقه آزاد نیز برای تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنیم.

وی با اشاره به مسیر ساحلی به سمت دانشگاه هرمزگان افزود: ساخت حدود ۱۰ کیلومتر از این مسیر می‌تواند بخش قابل توجهی از بار ترافیکی شهر را کاهش دهد.

شهردار بندرعباس درباره پایانه مسافربری و بافت‌های فرسوده شهری نیز گفت: شهرداری آمادگی دارد با تأیید ستاد بازآفرینی شهری، این‌کار را با مشارکت ۳۰ درصدی شهرداری صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان نیز در این نشست از برنامه برق‌رسانی به ۴۵ شهرک روستایی در استان خبر داد و گفت: از این شمار، ۱۰ شهرک روستایی در شهرستان بندرعباس قرار دارد.

حمید سعیدپناه افزود: برای برق‌رسانی به بیش از ۱۳۰ شهرک روستایی در استان، حدود ۳ همت اعتبار نیاز است و ۲۵۰ دستگاه ترانسفورماتور نیز برای کاهش نوسانات ولتاژ آماده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز با اشاره به نیاز‌های حوزه سلامت در بخش‌های مختلف شهرستان بندرعباس گفت: در حال پیگیری برای اختصاص یک دستگاه آمبولانس به بخش تخت و تأمین سی‌تی‌اسکن برای جزیره هرمز هستیم.

شاهرخی افزود: با پیگیری استاندار هرمزگان و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک فروند اورژانس دریایی با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به‌زودی برای استان تأمین می‌شود.

وی افزود: دستگاه سنگ‌شکن نیز تا یک ماه آینده در یکی از بیمارستان‌های دولتی بندرعباس راه‌اندازی خواهد شد.

در این نشست همچنین شهرداران، بخشداران و روسای شورای بخش‌های مختلف شهرستان بندرعباس، مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف از جمله آب، برق، راه، بنیاد مسکن، بهداشت و درمان، ورزش، حمل‌ونقل و مخابرات را مطرح و مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های خود برای رفع این مشکلات ارائه دادند.