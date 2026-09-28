سرمربی تیم ملی والیبال ایران، گفت: امروز نکات خیلی خوبی در تیم دیدم، اگرچه باید سعی کنیم در برخی نقاط خودمان را تقویت کنیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ موفق به شکست تایلند شد و در صدر جدول گروه دوم باقی ماند.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از برتری در این دیدار اظهار داشت: امروز سطح خودمان بازی کردیم، نه مثل دیروز. برایمان مهم نیست تیم مقابل چه تیمی است. یک تیم هستیم و فرقی نمی‌کند چه کسی داخل است و چه کسی بیرون.

روبرتو پیاتزا تصریح کرد: نکات خیلی خوبی را از بازی امروز دیدم. به خصوص از اواسط ست اول، از آن لحظه بود که اتفاقات خوبی برای تیم ایران رخ داد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: البته فراموش نکنیم تایلند به خاطر بازی دیروزش کمی خسته به نظر می‌رسید. به همین دلیل مربی تایلند از شش بازیکن اصلی به سه نفر استراحت داده بود. اما به بازیکنان این را گفتم و اینجا هم تکرار می‌کنم باید به خودمان فکر کنیم و برای خودمان تصمیم بگیریم. بازهم می‌گویم امروز نکات خیلی خوبی در تیم دیدم، اگرچه باید سعی کنیم در برخی نقاط خودمان را تقویت کنیم.

پیاتز‌ا در پایان درخصوص بازی با اندونزی در گام سوم گفت: روند تیمی ایران برای بازی فردا روند خوبی است. فردا اندونزی با تیم کاملش بازی می‌کند. در مورد بلندزن‌های آن‌ها باید حواسمان را جمع کنیم، چون بازیکنان قدرتمندی هستند و دفاع وسطی که سطح بالایی دارد.

مردان والیبال ایران ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه فردا (سه‌شنبه هفتم مهر) در سومین و آخرین بازی مرحله مقدماتی به مصاف اندونزی می‌روند.