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کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع پایه اصول، پیمایش و ناوبری در بیضا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بیضا گفت: با هدف ارتقا آگاهی و دانش بانوان در مواقع بحرانی، کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع پایه اصول، پیمایش و ناوبری در این شهرستان برگزار شد.
خریدار افزود: قرار است با برگزاری رزمایش و مانورهای آمادگی نیروهای آموزش دیده و دستگاههای خدمات رسان و امدادی مورد سنجش قرار گیرد.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.