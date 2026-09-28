کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع پایه اصول، پیمایش و ناوبری در بیضا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بیضا گفت: با هدف ارتقا آگاهی و دانش بانوان در مواقع بحرانی، کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع پایه اصول، پیمایش و ناوبری در این شهرستان برگزار شد.

خریدار افزود: قرار است با برگزاری رزمایش و مانور‌های آمادگی نیرو‌های آموزش دیده و دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی مورد سنجش قرار گیرد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.