به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،قهرمان شاهی اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی در هنگام گشت زنی در محور آزاد راه خرم آباد اراک کامیون را به ظن قاچاق توقیف و پرونده محموله قاچاق کشف شده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۴ میلیارد و 500 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.

به گفته قهرمان شاهی شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه کمتر از کالای کشف شده است، ۳ میلیارد و 500 میلیون تومان به جریمه نقدی اضافه و جمعاً متهم را به پرداخت ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه کرد.