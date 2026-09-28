زمان آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال بانوان مشخص شد
رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور فصل ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ از ٨ آبان آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابت تیمهای شرکت کننده در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال بانوان از ٨ آبان آغاز می شود. این تاریخ در نشست هماهنگی و هم اندیشی این رقابتها که امروز (دوشنبه ۶ مهر) برگزار شد، به تصویب رسید.
استقلال تهران، گاز تهران، نفت آبادان، گروه بهمن، باتسام مشهد، آکادمی سحر، پیشرو، KWC تهران و نیکا گرگان ۹ تیمی هستند که تاکنون حضورشان را در فصل جدید لیگ برتر قطعی کردهاند.
کاسپین تهران و گلنور هم برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی کردهاند، اما پذیرش قطعی این دو تیم منوط به بررسیهای نهایی و صدور مجوز حضور از سوی سازمان لیگ خواهد بود.
استقلال تهران مدافع عنوان قهرمانی لیگ بسکتبال بانوان است.