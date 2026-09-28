صدرا بهارلو سامانی، کشتی‌گیر جوان کشور، موفق شد در جریان تورنمنت بین‌المللی کشتی فرنگی که در کشور ارمنستان برگزار شد، مقام سوم را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این دوره از مسابقات بین‌المللی با حضور ده‌ها تیم قدرتمند از دو قاره آسیا و اروپا برگزار شد که سطح رقابت‌ها بسیار بالا بود.

در این میان، صدرا بهارلو سامانی به عنوان نماینده تیم «سینا صنعت ایذه»، با نمایش قدرتمند خود توانست تا مرحله نیمه‌نهایی پیش رفته و در نهایت با کسب مقام سوم، مدال برنز این تورنمنت را به نام ایران و تیم خود ثبت کند.