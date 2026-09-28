مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به اجرای ۳۰۰ همت طرح گردشگری، از افزایش ضریب اشغال مراکز اقامتی خبر داد و گفت: ضریب اشغال هتلینگ که حدود دو سال و نیم قبل تا ۲۵ درصد بود، اکنون به بالای ۹۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما امیر کرم‌زاده همزمان با آغاز هفته گردشگری افزود: صنعت گردشگری در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی از جمله پیامدهای کرونا و شرایط ناشی از جنگ مواجه بوده و در کنار این مسائل، به اقتصاد گردشگری و درآمدهای حاصل از آن نیز به اندازه ظرفیت واقعی این صنعت توجه نشده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان یکی از مسائل اساسی گردشگری را کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل دانست و ادامه داد: زمانی که گردشگر وارد یک مقصد می‌شود، تنها بنا و جاذبه تاریخی برای وی کافی نیست، بلکه باید امکان جابه‌جایی مناسب، اقامت، تفریح، نشاط و شکل‌گیری یک تجربه مطلوب سفر نیز فراهم باشد.

او افزود: کمبود ناوگان حمل‌ونقل حتی جابه‌جایی مسافران داخلی را با مشکل مواجه کرده است و در برنامه هفتم توسعه نیز برای رفع بخشی از این مشکلات، امکان واردات خودرو بدون عوارض گمرکی برای مجموعه‌های گردشگری پیش‌بینی شده است تا این مجموعه‌ها بتوانند ناوگان مورد نیاز خود را تأمین کنند.

کرم‌زاده با اشاره به ضرورت ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری تصریح کرد: برخی شهرها برای ساخت هتل تخفیف‌های قابل توجهی در عوارض در نظر گرفته‌اند و اصفهان نیز در مقطعی از استان‌های پیشرو در این زمینه بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان اضافه کرد: در سه سال اخیر حجم قابل توجهی تسهیلات برای ساخت و توسعه هتل‌ها و مراکز اقامتی پرداخت شده و روند افتتاح مراکز اقامتی جدید در استان به گونه‌ای است که حتی فرصت حضور در تمام مراسم افتتاح این مراکز برای مجموعه مدیریت میراث فرهنگی فراهم نمی‌شود.

ضریب اشغال هتل‌های اصفهان از ۱۵ تا ۲۵ درصد به بالای ۹۰ درصد رسید

او یکی از مهم‌ترین تغییرات رخ داده در بازار گردشگری استان را افزایش ضریب اشغال مراکز اقامتی عنوان کرد و گفت: حدود دو سال و نیم پیش که مسئولیت را در اصفهان آغاز کردم، ضریب اشغال هتلینگ استان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بود، اما با مجموعه اقداماتی که انجام شد، این رقم امروز به بالای ۹۰ درصد رسیده است.

کرم‌زاده یکی از عوامل مؤثر در این تغییر را رویدادمحوری و تلاش برای بازگرداندن اصفهان به بازار گردشگری دانست و افزود: تلاش کردیم با معرفی ظرفیت‌های استان و برگزاری رویدادها، بازار از دست‌رفته گردشگری اصفهان دوباره فعال شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ظرفیت اقامتی رسمی استان را حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ تخت اعلام کرد و ادامه داد: اگر ظرفیت شهرداری‌ها، مساجد و سایر ظرفیت‌های اقامتی نیز به این رقم اضافه شود، ظرفیت اسکان استان می‌تواند به حدود ۱۵۰ هزار نفر برسد، اما مسئله مهم برای ما استفاده واقعی از ظرفیت موجود و پر شدن تخت‌های اقامتی است.

گردشگری خارجی اصفهان با یک مشکل آماری جدی مواجه است

او با اشاره به وضعیت آمار گردشگران خارجی در استان گفت: آمار موجود تمام گردشگران ورودی به اصفهان را پوشش نمی‌دهد و میان آمار ثبت‌شده در سامانه‌های اقامتی و اطلاعات مربوط به ورود اتباع خارجی تفاوت وجود دارد. بخشی از گردشگران خارجی در مراکز اقامتی رسمی ثبت نمی‌شوند و به‌ویژه در حوزه گردشگری سلامت، مسافرانی وجود دارند که برای انجام عمل‌های درمانی وارد استان می‌شوند، اما در منازل اسکان پیدا می‌کنند و هماهنگی‌های مربوط به درمان آنان نیز خارج از فرآیند ثبت اقامت رسمی انجام می‌شود.

کرم‌زاده با بیان اینکه بر اساس آمار ثبت‌شده، تعداد اقامت گردشگران خارجی در استان اصفهان حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر اعلام شده است، ادامه داد: این آمار لزوماً بیانگر تعداد واقعی گردشگران خارجی واردشده به استان نیست و برای دستیابی به آمار دقیق‌تر باید اطلاعات دستگاه‌های مختلف از جمله اطلاعات مربوط به مبادی ورودی و اقامت با یکدیگر تجمیع شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: در میان گردشگران خارجی، کشورهای عربی در شمار مبادی مهم قرار دارند و پس از آن کشورهایی مانند افغانستان و سایر کشورهای آسیایی قرار می‌گیرند.

گردشگری سلامت؛ ظرفیتی که بخشی از آن در آمار رسمی دیده نمی‌شود

او با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت گفت: اصفهان به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های درمانی مناسب، بیمارستان‌های مجهز و ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه نقش پررنگ‌تری داشته باشد.

کرم‌زاده ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت، آژانس‌های گردشگری برای ورود گردشگران درمانی از برخی کشورها سهمیه دارند و بخشی از مسافران برای انجام خدمات درمانی وارد اصفهان می‌شوند، اما همه این جریان در آمار اقامت مراکز رسمی ثبت نمی‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های تخصصی گردشگری سلامت در استان افزود: در اصفهان برای این حوزه ظرفیت‌هایی ایجاد شده و مجموعه‌هایی با امکانات درمانی و اقامتی در حال فعالیت هستند. همچنین یک هتل پنج‌ستاره جدید نیز در این مجموعه در ماه‌های آینده افتتاح خواهد شد.

۳۰۰ همت پروژه گردشگری در اصفهان تعریف شده است

او با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و در دست اجرا، گفت: اکنون حدود ۳۰۰ همت پروژه در حوزه گردشگری استان اصفهان تعریف شده و در حال اجراست و این میزان سرمایه‌گذاری، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری استان ایجاد می‌کند. اصفهان از نخستین استان‌هایی بوده که پروژه‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری را تعریف کرده و علاوه بر آن، فرصت‌های سرمایه‌گذاری متعددی برای فعالان اقتصادی آماده شده است.

کرم‌زاده با تأکید بر وجود ظرفیت‌های ناشناخته برای سرمایه‌گذاری گردشگری ادامه داد: اصفهان هنوز برای سرمایه‌گذاری در بسیاری از نقاط، ظرفیت‌های بکر و استفاده‌نشده دارد و با توجه به قوانین جدید در زمینه کاربری‌های ترکیبی و ایجاد تأسیسات گردشگری، زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم‌تر شده است.

جانمایی حدود ۶۰ مجتمع بین‌راهی در استان اصفهان

او یکی دیگر از برنامه‌های توسعه زیرساخت گردشگری استان را ایجاد مجتمع‌های بین‌راهی عنوان کرد و گفت: با همکاری وزارت راه و شهرسازی، حدود ۶۰ مجتمع بین‌راهی جدید در استان جانمایی شده و برای جذب سرمایه‌گذار در این طرح‌ها برنامه‌ریزی شده است.

کرم‌زاده افزود: بزرگ‌ترین مجتمع بین‌راهی کشور نیز در استان اصفهان کلنگ‌زنی شده است و توسعه این زیرساخت‌ها می‌تواند بخشی از نیازهای گردشگران در مسیرهای ورودی و خروجی استان را پاسخ دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در عین حال دو مطالبه مهم استان از دولت را تقویت قطار سریع‌السیر و بهبود وضعیت فرودگاه و پروازهای اصفهان عنوان کرد و گفت: این دو موضوع در توسعه گردشگری داخلی و خارجی اصفهان تأثیر مستقیمی دارند.

توسعه گردشگری اصفهان از بناهای تاریخی فراتر می‌رود

او با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری اصفهان گفت: اصفهان نباید صرفاً به عنوان مقصد بناهای تاریخی معرفی شود و در حوزه‌هایی مانند طبیعت‌گردی، محیط زیست، گردشگری سلامت و سایر گونه‌های گردشگری نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد که هنوز به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است.

کرم‌زاده ادامه داد: یکی از سیاست‌های استان، توزیع متوازن سفر و معرفی همه ظرفیت‌های گردشگری اصفهان بوده است و با استفاده از فناوری اطلاعات، فضای مجازی و ابزارهای جدید تلاش شده گردشگران با مقاصد مختلف استان آشنا شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به وضعیت مقاصد مختلف استان افزود: امروز برخی مناطق مانند کویر مصر، روستای ابیانه، مس، کاشان، خوانسار، گلپایگان و مناطقی از فریدن و فریدونشهر با افزایش تقاضای سفر مواجه هستند و توسعه گردشگری از مرکز استان به سایر شهرستان‌ها نیز دنبال شده است.

ریسباف؛ پروژه‌ای برای خلق یک محصول جدید گردشگری

او با اشاره به پروژه موزه منطقه‌ای اصفهان در کارخانه ریسباف گفت: مطالعات اولیه این پروژه حدود یک سال زمان برده و برای اجرای آن حدود سه سال فرصت در نظر گرفته شده است.

کرم‌زاده افزود: حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی برای این پروژه پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود از ظرفیت شهرداری و سایر مجموعه‌ها نیز برای اجرای آن استفاده شود تا ریسباف به یک پروژه قابل توجه در سطح ملی تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان تأکید کرد: تلاش بر این است که بخش قابل توجهی از سالن‌های ریسباف برای موزه مورد استفاده قرار گیرد و ظرفیت این مجموعه به یک محصول جدید گردشگری برای اصفهان تبدیل شود.

زاینده‌رود و تصویر جدید اصفهان در بازار گردشگری

او با اشاره به تأثیر بازگشایی زاینده‌رود بر تصویر گردشگری اصفهان گفت: باز بودن زاینده‌رود طی دوره‌های اخیر، پیام مثبتی به گردشگران و بازار سفر منتقل کرده و نشان داده است که اصفهان ظرفیت بازگشت به جایگاه مهم خود در گردشگری را دارد.

کرم‌زاده در عین حال فرونشست زمین و کم‌آبی را از مهم‌ترین دغدغه‌های استان دانست و افزود: اصفهان در حوزه فرونشست و کم‌آبی به حمایت ملی نیاز دارد و نگاه صرف به اصفهان به عنوان یک استان برخوردار موجب شده بخشی از نیازهای واقعی استان در سطح ملی کمتر دیده شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: با وجود این مشکلات، استان در حوزه بودجه‌های عمرانی گردشگری در جایگاه نخست کشور قرار دارد و برای میزبانی از رویدادهای بین‌المللی گردشگری نیز اقدامات جدی انجام شده است.

اصفهان برای بازگشت به بازار گردشگری خارجی برنامه دارد

او با اشاره به حضور استان در بازارهای خارجی و نمایشگاه‌های گردشگری گفت: تلاش کرده‌ایم تصویری متفاوت از اصفهان در بازارهای گردشگری ارائه کنیم و حضور در بازارهای خارجی، نمایشگاه تهران و نمایشگاه‌های بین‌المللی با جدیت دنبال شده است.

کرم‌زاده توسعه صنایع دستی و صنایع خلاق را نیز بخشی از این برنامه دانست و افزود: کارگروه‌های مختلفی در استان برای توسعه صنایع دستی، صنایع خلاق و رویدادهای گردشگری فعال هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان همچنین از ایجاد داشبورد رویدادهای گردشگری به عنوان یکی از اقدامات جدید استان نام برد و ادامه داد: اصفهان نخستین استان کشور در این زمینه است و اکنون داشبوردی ایجاد شده که مسافران می‌توانند از طریق آن از رویدادهای در حال برگزاری در نقاط مختلف استان اطلاع پیدا کنند. این سامانه به صورت برخط فعالیت می‌کند و دبیرخانه رویدادهای گردشگری نیز در مجموعه سیتی‌سنتر مستقر است. همچنین سامانه مسافری مبتنی بر هوش مصنوعی برای برنامه‌ریزی سفر و افزایش رضایتمندی گردشگران در حال بهره‌برداری است.

او تأکید کرد: هدف اصلی این مجموعه اقدامات، عبور گردشگری اصفهان از اتکا به یک محصول خاص، توزیع سفر در سطح استان، افزایش ماندگاری گردشگران، تقویت زیرساخت‌ها و تبدیل ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده به محصولات واقعی گردشگری است.