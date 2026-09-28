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رئیس و اعضای هیئترئیسه دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی با حضور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با وزیر علوم دیدار و درباره مهمترین مسائل، ظرفیتها و برنامههای توسعهای این دانشگاه گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست رئیس و اعضای هیئترئیسه دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی با حضور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، موضوعات مختلف آموزشی، پژوهشی، رفاهی، بینالمللی و توسعهای دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای تقویت فعالیتهای دانشگاه و رفع موانع موجود مورد توجه قرار گرفت.
رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی در این دیدار با تشریح جایگاه و مأموریت ویژه دانشگاه، بر رسالت آن در حوزه مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و گفت: این دانشگاه بهعنوان تنها دانشگاه کشور با مأموریتی تخصصی در حوزه مذاهب، علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی، رسالتی ویژه در زمینه تقویت گفتوگو، همزیستی و تعامل میان پیروان ادیان و مذاهب و کمک به تقویت انسجام و همگرایی اجتماعی و فرهنگی بر عهده دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی، آموزشی و بینالمللی دانشگاه، بر ضرورت حمایت از برنامههای توسعهای و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای ایفای هرچه مؤثرتر این مأموریت تأکید کرد و مسائل و مطالبات دانشگاه را در حوزههای مختلف با وزیر علوم در میان گذاشت.
یکی از محورهای اصلی این نشست، پیگیری تخصیص بودجه و حمایتهای صندوق رفاه دانشجویان برای تأمین و ارتقای خدمات تغذیه دانشجویان بود. در این بخش، بر ضرورت تقویت حمایتهای رفاهی از دانشجویان و فراهمسازی زمینه مناسب برای ارتقای کیفیت خدمات رفاهی دانشگاه تأکید شد.
همچنین توسعه رشتههای تحصیلی جدید و اخذ مجوزهای لازم برای راهاندازی رشتههای متناسب با مأموریت و ظرفیتهای دانشگاه از دیگر موضوعات مطرحشده بود. در این زمینه، بر بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دانشگاه و توسعه رشتههای مورد نیاز در حوزه مطالعات ادیان و مذاهب، علوم انسانی و سایر حوزههای مرتبط تأکید شد.
اخذ مجوز برای برگزاری دورههای آموزشی الکترونیکی نیز از دیگر محورهای این دیدار بود. توسعه آموزشهای نوین و بهرهگیری از ظرفیت فناوریهای آموزشی، با هدف افزایش دسترسی به آموزش دانشگاهی و گسترش دامنه مخاطبان دانشگاه، از جمله موضوعات مورد توجه در این بخش بود.
از دیگر موضوعات مطرحشده، راهاندازی پردیس بینالملل دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی بود. در این نشست، ظرفیتهای دانشگاه برای توسعه فعالیتهای بینالمللی، جذب دانشجویان از کشورهای مختلف و گسترش تعاملات علمی و آموزشی بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت و بر فراهمسازی زمینههای لازم برای تحقق این هدف تأکید شد.
همچنین موضوعات مرتبط با فعالیتهای پژوهشی و بینالمللی دانشگاه مطرح شد و بر تقویت حضور دانشگاه در عرصههای علمی و پژوهشی، توسعه همکاری با مراکز دانشگاهی و پژوهشی داخلی و خارجی و استفاده هدفمند از ظرفیتهای بینالمللی دانشگاه تأکید شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت جایگاه و مأموریت دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، بر حمایت از برنامهها و پیگیری مسائل و مطالبات مطرحشده تأکید کرد و از تلاش وزارت علوم برای فراهمسازی زمینههای لازم برای تحقق خواستهها و موارد مطرحشده در این نشست خبر داد.
وی همچنین بر تداوم تعامل و همکاری میان وزارت علوم و دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی و پیگیری موضوعات مطرحشده در چارچوب ظرفیتها و ضوابط موجود تأکید کرد.
در پایان این دیدار، بر تداوم همکاری و تعامل میان دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیگیری مستمر مسائل و مطالبات دانشگاه با هدف رفع موانع، تقویت ظرفیتهای موجود و فراهمسازی زمینه برای تحقق برنامههای توسعهای دانشگاه تأکید شد.