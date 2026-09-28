به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و روز ملی پرچم، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه «صنعتی» همدان به اهتزاز درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ در این مراسم که با حضور مسئولان، استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد، پرچم ایران بر فراز این دانشگاه به اهتزاز درآمد.

این برنامه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، تجلیل از ایثارگری‌های رزمندگان و پاسداشت هویت و عزت ملی برگزار شد.

دانشجویان و دانشگاهیان حاضر در این مراسم با حضور در آیین اهتزاز پرچم، بر اهمیت حفظ ارزش‌های ملی و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تأکید کردند.