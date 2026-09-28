مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد، عملیات لایروبی در سطح شهر و تجهیز ناوگان ماشین‌آلات را از اقدامات کلیدی برای افزایش تاب‌آوری شهر در برابر بارش‌های احتمالی اعلام کرد.

احسان نجاری مقدم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،با اشاره به احتمال وقوع پدیده «ال نینو» در ماه‌های پیش رو اظهار داشت: با توجه به احتمال رخداد این پدیده، جلسات متعددی با مناطق و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شده تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش سطح آمادگی انجام شود.

نجاری مقدم، تأکید کرد که میزان آمادگی شهرداری، همواره متناسب با هشدار‌های هواشناسی و با توجه به گستره جغرافیایی و بازه زمانی رخدادها، رصد می‌شود.

وی در خصوص آمادگی زیرساختی شهر افزود: بخش عمده‌ای از عملیات لایروبی سطح شهر در پنج ماه نخست سال جاری انجام شده است. همچنین، بخش مهمی از این عملیات در ماه‌های شهریور و مهر ماه با تمرکز بر حوزه خدمات شهری در حال اجرا است تا از تجمع آب در نقاط حساس جلوگیری شود.

بازدید از نقاط حساس ارتفاعات جنوب مشهد

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد، همچنین به انجام بازدید‌های میدانی از ارتفاعات جنوب مشهد، از محدوده سیدی تا برونسی اشاره کرد و گفت: در این بازدید، با حضور نمایندگان منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های متولی، نقاط مسئله‌دار شناسایی شدند. بر پایه این بازدید، مصوبات لازم ابلاغ شده و برای رفع مشکلات در این مناطق، هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

تقویت ناوگان ماشین‌آلات و تاب‌آوری شهری

وی با اشاره به تقویت ناوگان تجهیزات شهری اظهار داشت: برای ارتقای توان عملیاتی، اعتبارات لازم برای عقد قرارداد‌های جدید و توسعه تجهیزات در مناطق مختلف در نظر گرفته شده است.

نجاری مقدم، بیان کرد: همچنین با خرید ماشین‌آلات جدید توسط سازمان مدیریت پسماند و سایر بخش‌ها، وضعیت بیل‌های برف روب، ماشین‌های نمک‌پاش، پمپ‌ها و تانکر‌های آتش‌نشانی نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری، در خصوص بحث تاب‌آوری شهر مشهدخاطرنشان کرد: شهر مشهد از میزان تاب‌آوری مناسبی برخوردار است، اما در صورت بروز بارش‌های فراتر از حد توان زیرساخت‌ها، احتمال تجمع آب در برخی نقاط وجود دارد که برای آن آمادگی‌های لازم اتخاذ شده است.