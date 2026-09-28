نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: نجابت و اتحاد مردم سیستان و بلوچستان، نقشه‌های دشمن در این خطه را به شکست کشانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی در رزمایش جان‌فدایان ایران در زاهدان گفت: ملت بصیر، غیور و شجاع ایران در طول انقلاب نشان داده که همپای ولایت، پای کار اسلام، ایران و انقلاب اسلامی ایستاده است.

وی با اشاره به ناکامی دشمن در تحقق اهداف خود افزود: دشمن تصور کرد با به شهادت رساندن سرداران و مسئولان کشور، نظام از هم می‌پاشد، اما در جنگ ۱۲ روزه این اتفاق نیفتاد؛ همچنین تصور کرد با فتنه‌ها، توطئه‌ها و کودتا می‌تواند نظام را متزلزل، پراکنده و به فروپاشی برساند، اما موفق نشد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مردم با حضور خود پشتوانه‌ای برای رزمندگان در جبهه و همچنین پشتوانه‌ای برای سیاستمداران و دولتمردان در اداره کشور و سیاست‌گذاری‌ها هستند و این نقطه قوت کشور و عظمت مردم ماست.

آیت‌الله مصطفی محامی با قدردانی از حضور مردم در رزمایش «جان‌فدایان ایران» گفت: این حضور و حماسه‌ای که مردم ایجاد کرده‌اند، سرمایه ارزشمند انقلاب اسلامی است و شما رزمندگان، جان‌فدایان ایران و بسیجیان عزیز، نقطه قوت ایران قوی هستید.