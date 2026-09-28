پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: بیشترین پرونده وارده به تعزیرات حکومتی استان در بخش کالا و خدمات، در نیمه نخست امسال به تخلف عدم درج قیمت اختصاص دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: بیشترین پروندههای ورودی بخش کالا و خدمات به شعب تعزیرات حکومتی استان به ترتیب به تخلفات عدم درج قیمت، گران فروشی و عدم ارائه فاکتور خرید اختصاص دارد.
محدثی نژاد تعداد پروندههای ورودی بخش کالا و خدمات در نیمه نخست امسال را هزار و ۴۶۸ پرونده اعلام کرد و افزود: از این تعداد هزار و ۴۹۰ پرونده در نیمه نخست امسال مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی درصد عملکرد مختومه شدن پروندههای ورودی در بخش کالا و خدمات را ۱۰۱.۵ درصد عنوان کرد و افزود: در این بخش تعدادی پرونده نیز از قبل در شعب تعزیرات حکومتی استان در جریان بوده که در نیمه نخست امسال مختومه شده است.
محدثی نژاد گفت: متهمان پروندههای بخش کالا و خدمات در این مدت به پرداخت ۵۰۶ میلیارد و ۱۹۵ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.