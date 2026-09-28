پوریا حسین خانزاده، علی حق‌پرست و ماهاسیریوتین امتیازآورترین بازیکنان دیدار تیم های والیبال ایران و تایلند در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شدند.

خانزاده و حق‌پرست امتیازآورترین بازیکنان دیدار تیم‌های والیبال ایران و تایلند

خانزاده و حق‌پرست امتیازآورترین بازیکنان دیدار تیم‌های والیبال ایران و تایلند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به مصاف تایلند رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

پوریا حسین خانزاده، علی حق‌پرست و ماهاسیریوتین سویت (بازیکن شماره ۱۵ تایلند) با کسب ۱۳ امتیاز، امتیازآورترین بازیکنان این دیدار شدند.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۵ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۳۶ امتیاز در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، ۷ امتیاز سرویس و ۲۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال تایلند نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۵۱ امتیاز کسب کردند که شامل ۳۷ امتیاز حمله، ۳ دفاع و ۱۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.