بهره گیری از ظرفیت خیران برای کمک به بیمه شدگان سلامت تا مانور مهار آتش سوزی در شهرک صنعتی راوند کاشان و تجلیل از کسبه امین بویین میاندشت را در این بسته خبری بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سازمان‌های خیریه می‌توانند از ظرفیت خیران برای کمک به افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت هستند کمک کنند.

رئیس بیمه سلامت سمیرم در جلسه ثمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد شهرستان سمیرم با بیان اینکه طرح هر روستا یک حامی سلامت و طرح نذر سلامت یکی از برنامه‌های بیمه سلامت است گفت: با توجه به قانون جدید دهک‌های بالای ۶ حق بیمه سلامت آنها قطع شده است و افراد تحت بیمه باید حق بیمه خود را پرداخت کنند.

مرتضی سالک افزود: ۷۵ درصد جمعیت شهرستان سمیرم تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

تهاجم فرهنگی گسترده دشمن و کم کاری متولیان فرهنگی از عوامل مهم بدحجابی و بی حجابی در جامعه است.

حجت الاسلام علی اکبر جمیاری امام جمعه فریدونشهر در جلسه شورای فرهنگ عمومی با گلایه از وضعیت نامناسب حجاب در جامعه اسلامی گفت: کنشگران حجاب وعفاف، بانوان محجبه و دغدغه‌مندان فرهنگی باید در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برنامه ریزی‌های مدون و جامع تری داشته باشند.

مانور مهار آتش سوزی در شهرک صنعتی راوند کاشان برگزار شد.

این مانور با محوریت مدیریت شهرک صنعتی شهرستان کاشان و با حضور سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار و آمادگی دستگاه‌های اجرایی در زمان وقوع آتش سوزی‌های احتمالی در شرکت‌های صنعتی بررسی شد.

جمعی از مسئولان بویین میاندشت با حضوردر بازار از کسبه امین تجلیل کردند.

مسئول بسیج اصناف بویین میاندشت گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس مسئولان شهرستان با حضور در بازار از ۱۰ نفر از کسبه با اهدا لوح تقدیر وتندیس تجار امین قدردانی کردند.

سرهنگ حمیدرضا ماندنی با قدردانی از همه کسبه وبازاریان افزود: متعهد و خوش انصاف بودن و داشتن مشتری زیاد از جمله ملاک‌هایی بودکه برای انتخاب تجار امین در نظر گرفته شده بود.