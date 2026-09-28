فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر از شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی به یک منزل مسکونی در یکی از روستاهای این شهرستان و کشف سلاح جنگی از مخفیگاه وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی اظهار کرد:در پی تیراندازی به سمت یک منزل مسکونی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، هویت عامل تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، وی را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح جنگی و تعدادی فشنگ کشف شد و متهم در تحقیقات، اختلافات خانوادگی را انگیزه ارتکاب جرم عنوان کرد که برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ کرمی‌چگنی خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدامی که موجب سلب آسایش مردم شود، برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.