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فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر از شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی به یک منزل مسکونی در یکی از روستاهای این شهرستان و کشف سلاح جنگی از مخفیگاه وی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ رسول کرمیچگنی اظهار کرد:در پی تیراندازی به سمت یک منزل مسکونی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، هویت عامل تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، وی را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح جنگی و تعدادی فشنگ کشف شد و متهم در تحقیقات، اختلافات خانوادگی را انگیزه ارتکاب جرم عنوان کرد که برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ کرمیچگنی خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدامی که موجب سلب آسایش مردم شود، برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.