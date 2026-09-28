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مقامات هلندی مسافران پرواز شرکت هواپیمایی رژیم صیهونیستی را بازرسی کردند تا از همراه نداشتن هرگونه محصولی که از شهرک نشینان وارده شده است اطمینان حاصل کنند.
به سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه خبری العربی الجدید، مقامات هلندی دیروز مسافران پرواز شرکت هواپیمایی اسرائیلی اِلعال را بازرسی کردند تا از همراه نداشتن هرگونه محصولی که از شهرکهای اسرائیلی آمده باشد، اطمینان حاصل کنند.
شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل ( رژیم صیهونیستی ) شامگاه یکشنبه گزارش داد: در رخدادی غیرمعمول، مقامات هلندی مسافران پرواز شرکت اِلعال را بازرسی کردند. این شبکه افزود مقامات هلندی مسافران پرواز تلآویو به آمستردام را وادار کردند تا برای شناسایی کالاهای احتمالی کرانه باختری یا جولان (بلندیهای اشغالی سوریه) تحت بازرسی گمرکی قرار گیرند.
این شبکه همچنین گزارش داد: این اقدام در پی قانون جدیدی صورت گرفته که چند روز پیش دولت هلند تصویب کرد. بر اساس این قانون، همراه داشتن هرگونه کالا از شهرکهای مذکور میتواند تا ۶ سال حبس در پی داشته باشد. طبق گزارش این شبکه، این تصمیم هلند که هرگونه واردات، خرید یا فروش کالاهای تولید شده در شهرکهای (صهیونیست نشین) را ممنوع میکند، از ۲۲ سپتامبر (اول مهر) اجرایی شده است.
این اقدام هلند در پی بیانیه مشترک ۱۲ کشور غربی در ۱۴ سپتامبر صورت گرفت که در آن از قصد خود برای اعمال محدودیتهای تجاری بر کالاهای شهرکهای اسرائیلی ( رژیم صیهونیستی ) خبر داده بودند. این کشورها شامل فرانسه، بریتانیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد هستند.
این ۱۲ کشور از اسرائیل (رژیم صیهونیستی) خواستند تا فوراً به گسترش شهرکسازیها و خشونت شهرکنشینان پایان دهد. آنها در بیانیهای مشترک تأکید کردند: این اقدامات با هدف حفاظت از راهکار دو کشوری، مخالفت با الحاق اراضی فلسطینی و کوچ اجباری و ضرورت محاکمه عاملان خشونتها اتخاذ شده است.