به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فریدون عزیزی در نشست خبری «سبک زندگی صحیح و دارو‌های کاهش وزن»، ماشینی‌شدن زندگی، کاهش فعالیت بدنی و دسترسی همیشگی به مواد غذایی را از عوامل افزایش چاقی دانست و تأکید کرد: بخش عمده اقدامات برای کنترل اضافه‌وزن و چاقی باید در حوزه پیشگیری و سلامت عمومی و از طریق اصلاح سبک زندگی انجام شود.

وی با اشاره به محدود بودن اثربخشی بسیاری از دارو‌های قدیمی کاهش وزن، اظهار کرد: این دارو‌ها معمولا حدود پنج درصد کاهش وزن ایجاد می‌کردند و به ندرت میزان کاهش وزن آنها به ۱۰ درصد می‌رسید، اما دارو‌های جدید می‌توانند در برخی افراد کاهش وزن ۱۵ تا ۲۰ درصدی ایجاد کنند.

عزیزی گفت: کاهش حدود ۱۰ درصدی وزن می‌تواند به بهبود بسیاری از مشکلات مرتبط با چاقی مانند فشار خون کمک کند و برای پیشگیری از برخی بیماری‌های قلبی‌عروقی ممکن است کاهش وزن بیشتری در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مورد نیاز باشد.

هشدار درباره دارو‌های جدید کاهش وزن

رئیس پژوهشکده علوم غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در عین حال با تأکید بر اینکه دارو‌های جدید کاهش وزن بسیار مفید هستند، نسبت به مصرف بی‌رویه آنها هشدار داد و گفت: این دارو‌ها باید به شکل منطقی و در موارد مناسب مصرف شوند و آموزش جامعه درباره نحوه صحیح مصرف آنها ضروری است.

عزیزی همچنین درباره منشأ برخی دارو‌های جدید کاهش وزن، اظهار کرد: تعدادی از این دارو‌ها ابتدا برای درمان دیابت توسعه یافتند و بعد‌ها مشخص شد که در دُزهای بالاتر می‌توانند در افراد غیردیابتی هم برای درمان چاقی مورد استفاده قرار گیرند.

وی با اشاره به مزمن و قابل برگشت بودن چاقی، نسبت به قطع خودسرانه دارو نیز هشدار داد و یادآور شد که با قطع درمان احتمال بازگشت وزن وجود دارد. او همچنین درباره اطلاعات مربوط به عوارض بلندمدت این دارو‌ها تأکید کرد که داده‌های علمی همچنان در حال تکمیل است و باید میان یافته‌های علمی و ادعا‌های غیرمعتبر فضای مجازی تفاوت قائل شد.

تاثیر کاهش وزن در بهبود بیماری‌ها

فرهاد حسین‌پناه رئیس انجمن علمی متخصصان غدد درون‌ریز ایران نیز در این نشست دارو‌های جدید کاهش وزن را حاصل سال‌ها تحقیق و پژوهش بالینی دانست و گفت: دارو‌های قدیمی کاهش وزن اثربخشی محدودی داشتند و بسیاری از آنها نیز به دلیل عوارض از بازار خارج شدند، اما دارو‌های جدید امکان دستیابی به کاهش وزن ۱۰ تا ۲۰ درصدی را فراهم کرده‌اند.

وی تأکید کرد که هدف از کاهش وزن صرفاً تغییر ظاهر نیست و گفت: کاهش وزن ۱۰ تا ۱۵ درصدی می‌تواند در بهبود بیماری‌ها و مشکلات مرتبط با چاقی، از جمله کبد چرب و اختلالات تنفسی ناشی از چاقی، مؤثر باشد.

رئیس انجمن علمی متخصصان غدد درون‌ریز ایران با بیان اینکه اثربخشی تنها معیار ارزیابی دارو نیست، افزود: ایمنی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد و دارو‌هایی که وارد بازار می‌شوند باید مراحل لازم ارزیابی اثربخشی و ایمنی را پشت سر گذاشته باشند.

حسین پناه همچنین نسبت به غلبه جنبه تجاری بر جنبه درمانی این دارو‌ها هشدار داد و گفت: دسترسی به این ظرفیت درمانی باید به استفاده بهینه برای ارتقای سلامت عمومی منجر شود و نباید به شرایطی تبدیل شود که جنبه تهدیدآمیز پیدا کند.

کاهش توده عضلانی، خطر زمین خوردن را افزایش می‌دهد

مجید ولی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات چاقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این نشست با تأکید بر اینکه دارو‌های کاهش وزن درمان کوتاه‌مدت نیستند، گفت: چاقی بیماری‌ای نیست که بتوان آن را با یک دوره دو یا سه ماهه مصرف دارو برای همیشه برطرف کرد.

وی با اشاره به هزینه بالای این داروها، اظهار کرد: بیمار پیش از شروع درمان باید درباره مدت مصرف، هزینه، عوارض و ضرورت پیگیری پزشکی آگاهی داشته باشد و نباید صرفاً بر اساس تبلیغات یا توصیه اطرافیان اقدام به مصرف دارو کند.

ولی‌زاده یکی از مسائل مهم در روند کاهش وزن را حفظ توده عضلانی دانست و گفت: باید مشخص شود چه میزان از وزن کاهش‌یافته مربوط به چربی و چه میزان مربوط به عضله است. به‌ویژه در سنین بالا، کاهش توده عضلانی می‌تواند خطر زمین‌خوردن و عوارض ناشی از آن را افزایش دهد.

وی افزود: هدف از درمان کاهش وزن باید کاهش چربی باشد، نه عضله؛ بنابراین فعالیت بدنی مناسب، تمرین‌های قدرتی و هوازی و دریافت پروتئین کافی باید در کنار درمان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات چاقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین درباره عوارض دارو‌های جدید گفت: عوارض شایع این دارو‌ها بیشتر گوارشی است و می‌تواند شامل تهوع، احساس پری، دل‌پیچه، اسهال یا یبوست باشد که در بسیاری از افراد پس از یک تا دو هفته کاهش پیدا می‌کند.

ولی‌زاده تأکید کرد که همه افراد دارای اضافه‌وزن یا چاقی الزاماً به داروی کاهش وزن نیاز ندارند و شرایط هر فرد، از جمله تأثیر چاقی بر دیابت، فشار خون، کبد چرب، درد‌های اسکلتی و وضعیت خواب، باید به صورت جداگانه بررسی شود.

هشدار نسبت به عرضه دارو‌های کاهش وزن بدون نسخه

محمد هاشمی دبیر علمی انجمن پیشگیری از چاقی ایران نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تجویز دارو توسط پزشک گفت: دارو با سایر کالا‌ها تفاوت دارد و فرد نمی‌تواند بر اساس تشخیص شخصی اقدام به مصرف آن کند.

وی افزود: پزشک باید با توجه به شرایط هر فرد، منافع و مضرات دارو را بررسی و درباره تجویز آن تصمیم‌گیری کند و محل عرضه دارو نیز داروخانه است.

هاشمی نسبت به عرضه بدون نسخه و همچنین تبلیغ و تزریق دارو‌های کاهش وزن در فضای مجازی و آرایشگاه‌ها هشدار داد و گفت: افراد فاقد صلاحیت نباید اقدام به تجویز یا عرضه این دارو‌ها کنند.