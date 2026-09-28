اعضاء ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، آیت الله حسین مظفری در این دیدار گفت: یاری خداوند با جبهه حق است و ما در این مبارزات در جنگ های تحمیلی اول، دوم و سوم از مدد و یاری پروردگار بزرگ بهره مند بودیم.

امام جمعه قزوین با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ های تحمیلی تاکید کرد: در صورتی که ما راه حق را در پیش بگیریم و اتحاد و وحدت خود را در حول ریسمان الهی حفظ کنیم، از نصرت و یاری پروردگار بهره مند خواهیم شد.

وی افزود: پیروزی های ارزشمند ملت بزرگ ایران در صحنه های مختلف یکی از ره آوردهای ارزشمند الگوبرداری از دفاع مقدس هشت ساله است.

امیر کریمی فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر ۱۶ زرهی هم گفت: اتحاد و انسجام امروز بین مسئولان، دولت و نیروهای مسلح و در نهایت مردم، عامل پیروزی های ارزشمند امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی است.