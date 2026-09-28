واکسیناسیون بیش از ۲۳ میلیون قطعه طیور صنعتی در بروجرد
رئیس دامپزشکی بروجرد گفت: در ۶ ماهه امسال ۲۳ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۸۷۵ قطعه طیور صنعتی شهرستان واکسیناسیون شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،امین مهدیزاده اظهار کرد: در ۶ ماهه امسال ۲۳ میلیون ۴۵۵ هزار و ۸۷۵ قطعه طیور صنعتی توسط،دامپزشکی بروجرد واکسیناسیون شدند.
وی افزود: همچنین در ۶ ماهه امسال چهار هزار و ۴۰۱ مورد واکسیناسیون تب برفکی گاوی، واکسیناسیون تب برفکی گوسفندی ۹۰ هزار و ۱۹۱ راس، واکسیناسیون بروسلوز دام سبک ۸۱ هزار و ۹۵۳، واکسیناسیون بروسلوز دام سنگین ۲ هزار ۱۶۳ راس، واکسیناسیون طاعون نشخوارکنندگان کوچک ۶۲ هزار و ۶۲۳ راس، واکسیناسیون آبله گوسفندی و بزی ۶۳ هزار و ۷۹۱ راس واکسیناسیون هاری(سگ) یک هزار و ۷۰ قلاده توسط دامپزشکی بروجرد انجام شده است.
رئیس دامپزشکی بروجرد گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۴۰۴ راس دام مورد تست سل و بروسلوزگاوی قرار گرفتهاند.
مهدیزاده افزود: دامپزشکی بروجرد در راستای نظارت و بازرسی کشتارگاهی ۲۹ هزار و ۱۶۵ راس دام و ۳۲ میلیون ۱۰۹ هزار و ۵۸ قطعه طیور صنعتی را مورد آزمایش سلامت گوشت قرار داده است.
وی با اشاره به معدوم سازی مرغ و گوشت در کشتارها اظهار کرد: در این راستا ۴۸ هزار و۱۲۳ کیلوگرم مرغ و ۹ هزار ۶۷۰ کیلوگرم گوشت قرمز معدوم شده است.
رئیس دامپزشکی بروجرد گفت: در ۶ ماهه امسال ۲ هزار ۱۰۰ کیلوگرم مواد خام آلوده از مراکز عرضه داخل شهرستان بروجرد ضبط و سه هزار و ۷۳۵ مورد بازدید از اماکن عرضه مواد خام دامی شهرستان بروجرد انجام شده است.
مهدی زاده با اشاره به اینکه در ۶ ماهه امسال چهار میلیون ۶۹۱ هزار و ۱۷۵ قطعه جوجه ریزی در شهرستان بروجرد انجام شده است افزود: در این مدت ۲۴۱ مجوز جوجه ریزی صادر و چهار میلیون ۷۴ هزار و ۶۱۹ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه ۲۴۰ هزار دز واکسن نیوکاسل طیور بومی در ۶ ماهه امسال تزریق شده است بیان کرد: در این مدت ۶ مورد نمونه برداری از حیوان بلاصاحب مشکوک به هاری انجام شده است.
رئیس دامپزشکی بروجرد گفت: در ۶ ماهه امسال هفت هزار و ۱۸۶ مورد گواهی بهداشتی حمل صادر و ۴۹۲ مورد تمدید پروانه های بهداشتی خودروهای حمل دام ، طیور و نهاده های خوراک دام و طیور صادر شده است.
مهدی زاده با اشاره به پلمب ۱۲ واحد صنفی عرضه فرآوردههای دامی خام در بروجرد افزود: در این راستا ۴۸ نفر متخلف به دستگاه قضایی معرفی شدند.وی اظهار کرد: در ۶ ماهه امسال ۳ مورد اردوی جهادی ویژه خدمت رسانی به مناطق محروم روستایی وعشایری توسط دامپزشکی بروجرد انجام شده است.