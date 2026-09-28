به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امین مهدی‌زاده اظهار کرد: در ۶‌ ماهه امسال ۲۳ میلیون ۴۵۵ هزار و‌ ۸۷۵ قطعه طیور صنعتی توسط،دامپزشکی بروجرد واکسیناسیون شدند.

وی افزود: همچنین در ۶ ماهه امسال چهار هزار و ۴۰۱ مورد واکسیناسیون تب برفکی گاوی، واکسیناسیون تب برفکی گوسفندی ۹۰ هزار و ۱۹۱ راس، واکسیناسیون بروسلوز دام سبک ۸۱ هزار و ۹۵۳، ​واکسیناسیون بروسلوز دام سنگین ۲ هزار ۱۶۳ راس، واکسیناسیون طاعون نشخوارکنندگان کوچک ۶۲ هزار و ۶۲۳ راس، واکسیناسیون آبله گوسفندی و بزی ۶۳ هزار و ۷۹۱ راس واکسیناسیون هاری(سگ) یک هزار و ۷۰ قلاده توسط دامپزشکی بروجرد انجام شده است.

رئیس دامپزشکی بروجرد گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۴۰۴ راس دام مورد تست سل و بروسلوزگاوی قرار گرفته‌اند.

مهدی‌زاده افزود: دامپزشکی بروجرد در راستای نظارت و بازرسی کشتارگاهی ۲۹ هزار و ۱۶۵ راس دام و ۳۲ میلیون ۱۰۹ هزار و ۵۸ قطعه طیور صنعتی را مورد آزمایش سلامت گوشت قرار داده است.

وی با اشاره به معدوم سازی مرغ و‌ گوشت در کشتارها اظهار کرد: در این راستا ۴۸ هزار و‌۱۲۳ کیلو‌گرم مرغ و‌ ۹ هزار ۶۷۰ کیلو‌گرم گوشت قرمز معدوم شده است.