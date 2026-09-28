رئیس پلیس راهور استان یزد از کاهش چهار درصدی تصادفات فوتی درون‌شهری در شش ماه نخست امسال خبر داد و گفت: با راه‌اندازی گشت‌های کنترل نامحسوس و برخورد با تخلفات رانندگی، حوادث رانندگی در شهر‌های استان یزد کاهش یافته است؛ هرچند تصادفات جرحی در این مدت ۱۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ دستوار با اشاره به اقدامات پلیس راهور برای کاهش سوانح رانندگی، اظهار کرد: اجرای گشت‌های کنترل نامحسوس و اعمال قانون خودرو‌های متخلف، نقش مؤثری در کاهش تصادفات و حوادث رانندگی در معابر شهری داشته است.وی با بیان اینکه تصادفات فوتی در شش ماه نخست امسال چهار درصد کاهش یافته است، افزود: در مقابل، آمار تصادفات جرحی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته که ضرورت توجه بیشتر رانندگان به قوانین و مقررات رانندگی را نشان می‌دهد.

رئیس پلیس راهور استان یزد، سبقت و سرعت غیرمجاز، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، عبور از چراغ قرمز، تردد وسایل نقلیه فاقد روشنایی مناسب در شب، تغییر در وضعیت خودرو و استفاده از چراغ‌های زنون با نور خیره‌کننده را از مهم‌ترین تخلفات رانندگی در استان یزد اعلام کرد.سرهنگ دستوار همچنین از شناسایی ۹۰ نقطه حادثه‌خیز در شهر‌های استان یزد در شش ماه نخست امسال خبر داد و گفت: با همکاری شورای ترافیک و شهرداری‌ها، تاکنون ۵۶ نقطه حادثه‌خیز اصلاح شده است.

وی افزود: اصلاح نقاط حادثه‌خیز و اجرای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه، در کاهش تصادفات شهری مؤثر بوده و این روند با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه خواهد داشت.