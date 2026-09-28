به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ابراهیم عزیزنژاد افزود: با توجه به شرایط موجود، احتمال می‌رود وی هنگام عبور از این منطقه سخت‌گذر دچار سقوط شده باشد.

وی خاطرنشان کرد: جسد فاقد هرگونه مدرک شناسایی بود ه و به دلیل گذشت بیش از ۱۰ روز از زمان فوت و متلاشی شدن پیکر، شناسایی هویت متوفی و تعیین علت دقیق مرگ نیازمند بررسی‌های پزشکی قانونی است.

مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ پیرانشهر از رسانه‌ها و شهروندان خواست از انتشار گمانه‌زنی‌ها و اخبار تاییدنشده درباره هویت این فرد یا علت مرگ وی خودداری کنند.

شهرستان پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد و بخش‌هایی از مناطق مرزی این شهرستان به دلیل کوهستانی و صعب‌العبور بودن، شرایط دشواری برای تردد دارد.