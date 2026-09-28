دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: مدیریت هوشمند تنگه هرمز و اضافه‌شدن تنگه باب‌المندب صحنه جنگ را تغییر خواهد داد، آمریکایی‌ها اگر جنگ دیگری را آغاز کنند، جبهه جدیدی علیه آنان گشوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر «سید یحیی صفوی» دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا و رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید قاسم سلیمانی، در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که صبح امروز (دوشنبه) در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌های تحمیلی هشت ساله، ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و همچنین رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: با ایستادگی در برابر دشمن از کشور دفاع می‌کنیم و نهایتاً توسعه و پیشرفت پایدار را رقم خواهیم زد.

سرلشکر صفوی با اشاره به تقابل اهداف و راهبرد‌های ایران و دشمنان کشورمان، افزود: در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، در سطح راهبردی آمریکا، اروپا، شوروی سابق و کشور‌های منطقه از رژیم صدام حمایت می‌کردند و دشمن بعثی که به دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران تسلط بر اروندرود بود به هیچ‌یک از اهداف خود نرسید.

وی گفت: در طول جنگ ایران با رژیم بعثی، کشور‌های عربی ۸۵ میلیارد دلار به صدام کمک کردند و از هیچ کمک لجستیکی، تجهیزاتی و مالی به این رژیم دریغ نکردند؛ دشمن بعثی به کمک آمریکا و کشور‌های منطقه و اروپا حملات زمینی به ایران انجام داد و چندین شهر را اشغال کرد، اما به مرور با عملیات‌های ایران، همه این شهر‌ها آزاد شد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا یادآور شد: ما در ابتدای جنگ تحمیلی هشت‌ساله اوضاع خوبی نداشتیم، اما به مرور اوضاع بهتر شد؛ همچنین اوضاع، هم‌اکنون از نظر نظامی تغییر کرده است و کشور‌های چین و روسیه نیز به ما در حوزه سیاسی کمک کردند؛ این در حالی است که سیاست اروپا، آمریکا و کشور‌های منطقه در قبال ایران هیچ تغییری نکرده است.

تحمیل خسارت‌های سنگین به پایگاه‌های نظامی آمریکا

سرلشکر صفوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خسارات سنگین واردشده به آمریکا در جنگ رمضان، عنوان کرد: بیشتر پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه اعم از قطر، کویت و بحرین با حملات موشکی ایران از بین رفتند و یا آسیب جدی دیدند.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با بیان اینکه جنگ امروز فناورانه است، افزود: امروز جنگ، جنگ هواپایه و دور ایستاست که در آن، دشمن به کمک نیروی هوایی و موشک‌های تاماهاوک خود به ایران حمله کرد؛ اما ایران هم با پاسخ‌های موشکی، پایگاه‌های آمریکا را مورد اصابت قرار داد و ضربات سختی به دشمن وارد کرد.

وی با اشاره به اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران، گفت: ترامپ و نتانیاهو با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، نابودی محور مقاومت، تسلط بر منطقه غرب آسیا، کنترل تنگه هرمز و جریان نفت، به ایران حمله کردند؛ اما به هیچ‌یک از اهدافشان نرسیدند؛ آن‌ها می‌خواستند مدل ونزوئلا را در ایران پیاده کنند که نتوانستند به این هدف برسند؛ لذا صراحتاً می‌توان گفت که آمریکا و اسرائیل در جنگ شکست خوردند.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه در جنگ رمضان ساختار عملیات نظامی آمریکایی‌ها در سنتکام بود، یادآور شد: سنتکام ابتدا در قطر مستقر بود و سپس به اردن انتقال یافت و هم‌اکنون در سرزمین‌های اشغالی مستقر شده است.

ایران در جنگ پیروز شد

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در ادامه، گفت: رژیم صهیونیستی در ایجاد طرح «خاورمیانه بزرگ» شکست خورده است و ترتیبات امنیتی منطقه به کمک ایران و کشور‌های منطقه رقم خواهد خورد. بدون تردید جمهوری اسلامی ایران با استراتژی تهاجمی و راهبرد مقاومت ملی، پیروز جنگ بوده و هماهنگی و راهبری دیپلماسی و میدان عالی بوده است.

وی با اشاره به عملیات مشترک آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران در جنگ رمضان، بیان کرد: آمریکا و اسرائیل اطلاعات دریافتی خود از ماهواره را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و دشمن با استفاده از هوش مصنوعی به دنبال ترور مقامات ما بوده است. اقدامی که در جنگ رمضان هم به کمک هوش مصنوعی و جواسیس خود، آن را انجام می‌داد.

سرلشکر رحیم‌صفوی ابعاد رسانه‌ای جنگ رمضان وسیع برشمرد و افزود: در جنگ رمضان رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به آمریکا و شبکه‌های اجتماعی نقش بی سابقه‌ای درباره تبلیغات علیه ایران داشتند و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها سعی می‌کردند که ایران را تجاوزگر نشان دهند؛ در حالی که ایران روایت اول را به کمک رسانه‌هایی همچون صدا و سیما و خبرگزاری دفاع مقدس اعلام کرد، صدای مظلومان ایران را به جهان رساند و وجدان ایرانیان حق‌شناس خارج از کشور و مردم جهان را بیدار و هوشیار کرد.

وی با یادآوری اینکه دو میلیون نفر در جنگ تحمیلی هشت ساله شرکت کردند، گفت: در جنگ رمضان هم ملت قهرمان ایران اسلامی بیش از ۲۰۰ شب است که در میدان حضور دارد و برای دفاع از عزت، استقلال ایران مبعوث شده است؛ این در حالی است که دشمن آمریکایی فکر می‌کرد ایرانیان به خیابان‌ها می‌ریزند و اعتراض می‌کنند؛ اما ملت قهرمان ایران قدرتمند در میدان حضور یافتند و برگ زرینی را در مقاومت ملی در برابر دشمن رقم زدند.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با اشاره به حضور هوشمندانه و مقتدرانه دولت و ملت در جنگ رمضان، یادآور شد: دولت با مدیریت توزیع سوخت و آذوقه نقش مهمی را در حفظ ثبات کشور و مدیریت شرایط جنگ داشت.

سرلشکر رحیم‌صفوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش ممتاز مجلس خبرگان در جنگ رمضان، یادآور شد: مجلس خبرگان هم با وجود تهاجم دشمن نقش مهمی را در جنگ ایفا کرد و حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر انقلاب اسلامی منصوب کرد؛ رهبری که در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله، هم ایشان و هم برادرش آقا مصطفی را دیده بودم و حضور مهمی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی مرتب دست‌خط و راهنمایی می‌نویسند و دستگاه‌های مختلف را راهنمایی می‌کنند.

گشودن جبهه جدید در صورت آغاز دوباره جنگ

وی همچنین با اشاره به اهمیت کریدور‌ها در اقتصاد ایران، عنوان کرد: کریدور چابهار، آستارا و رشت و کریدور شرق به غرب به‌زودی فعال خواهد شد؛ همچنین مدیریت هوشمند تنگه هرمز و اضافه‌شدن تنگه باب‌المندب صحنه جنگ را تغییر خواهد داد؛ آمریکایی‌ها هم اگر جنگ دیگری را آغاز کنند، جبهه جدیدی علیه آنان گشوده خواهد شد.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان کرد: ما در جنگ رمضان هیچ مکان غیرنظامی را هدف قرار ندادیم و فقط پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دادیم؛ کشور‌های عربی بدانند که ما دست دوستی به سوی آن‌ها دراز کرده‌ایم و آمریکا دیگر به منطقه بازنخواهدگشت. می‌توانیم با تعامل، امورات را پیش ببریم.