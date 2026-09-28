بانوی واقف بجنوردی با مشارکت خیران، قدم در راه ساخت مسجد و مجتمع فرهنگی ۴۰۰ مترمربعی گذاشته ؛ مجتمعی که امروز کلنگ ساخت آن رسما به زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همواره کار‌های نیک، آنگاه که برای خدا می‌شود و رنگ خدا می‌گیرد ؛ خیر ماندگار می‌شود و بر همین اساس عملیات اجرایی ساخت مسجد و مجتمع فرهنگی مسرور فاطمه الزهرا (س) ، با حضور جمعی از مسئولان و خیرین در زمینی به مساحت بیش از ۴۰۰ مترمربع در یکی از محلات بجنورد آغاز شد.

خانم جعفری واقف این زمین به خبرنگار ما گفت: این مجموعه با هدف توسعه فضا‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی و با مشارکت خیرین احداث خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی نیز در این مراسم ، با تأکید بر اهمیت توسعه فضا‌های فرهنگی و مذهبی، نقش خیرین را در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه مهم دانست و بر ضرورت مشارکت مردم و خیرین در ساخت و تکمیل این مجموعه تأکید کرد.

خیرین مشارکت‌کننده در این طرح نیز با اشاره به اهمیت ایجاد فضا‌های فرهنگی و مذهبی ، هدف از مشارکت خود را کمک به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و خدمت به مردم منطقه عنوان کردند.

قرار است مسجد المسرور فاطمه الزهرا (س) پس از تکمیل، برای برگزاری برنامه‌های مذهبی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.