مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: طرح دهکده مشاغل روستایی در فارس با هدف ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی تدوین شده است و در گام نخست این طرح، ۳۷ روستا در ۳۷ شهرستان از سوی فرمانداران انتخاب می‌شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید بیاری اظهار کرد: این طرح با رویکرد ایجاد دهکده‌های کوچک تولیدی برای تولیدکنندگان روستایی در قالب شرکت‌های تعاونی طراحی شده و هدف آن حرکت به سمت تحول در مشاغل خانگی، تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی، محرومیت‌زدایی و کمک به توسعه پایدار مناطق روستایی از مسیر تولید در روستا است.

وی گفت: جامعه هدف این طرح، متقاضیان فعالیت در کسب‌ و کار‌های کوچک در قالب کار تیمی و همچنین روستا‌های دارای ظرفیت و پتانسیل لازم بر اساس طرح آمایش سرزمینی است.

بیاری افزود: برای شناسایی و انتخاب روستا‌های هدف، شاخص‌هایی همچون ضریب مهاجرت روستاییان، درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدید‌ها و همچنین قابلیت‌سنجی و توان‌سنجی مزیت‌های نسبی و مطلق روستا‌ها بر اساس اسناد آمایش سرزمینی مورد توجه قرار می‌گیرد.

*انتخاب ۳۷ روستا در فارس

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس ادامه داد: در گام نخست این طرح، ۳۷ روستا در ۳۷ شهرستان توسط فرمانداران انتخاب می‌شوند و در شهرستان‌ها نیز دبیرخانه راهبری به ریاست فرمانداران و دبیری ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل خواهد شد.

وی افزود: در هر واحد دهکده مشاغل، یک تسهیل‌گر و پشتیبان در قالب تعاونی مادر انتخاب و آموزش و سازماندهی تعاونی‌های مادر نیز انجام می‌شود.

بیاری گفت: در انتخاب متقاضیان تأسیس کارگاه در دهکده مشاغل، ابتدا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ساکن روستا، سپس فارغ‌التحصیلان دانشگاهی غیرساکن روستا و پس از آن افراد بومی و در مرحله بعد افراد غیربومی دارای سابقه و مهارت مرتبط مورد توجه قرار می‌گیرند و در نهایت افراد دارای اهلیت لازم نیز می‌توانند در این فرآیند مشارکت کنند.

راه‌اندازی ۲۰ کارگاه در هر دهکده

وی بیان کرد: در مرحله اجرای طرح، مکان مناسب در محدوده طرح هادی روستا‌های هدف و دارای زیرساخت‌های لازم شناسایی می‌شود و برای هر دهکده مشاغل، حداقل یک قطعه زمین به مساحت تقریبی پنج هزار مترمربع برای راه‌اندازی ۲۰ کارگاه پیش‌بینی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس افزود: در صورت نبود زمین مورد نیاز، امکان الحاق زمین‌های پیرامون روستا به طرح هادی نیز پیش‌بینی شده و نقشه کارگاه‌های قابل استقرار بر اساس اسناد آمایش سرزمینی و نیاز بازار و در قطعات حدود ۲۰۰ مترمربعی طراحی خواهد شد.

وی گفت: اخذ تأییدیه از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز از دیگر مراحل اجرای این طرح است.

۳.۵ میلیارد تومان هزینه برای هر واحد تولیدی

بیاری با اشاره به برآورد هزینه‌های اجرای طرح اظهار کرد: برای هر واحد، حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان بابت ارزش کارشناسی زمین، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای احداث ساختمان، میانگین ۷۰۰ میلیون تومان برای تجهیز کارگاه و ۵۰۰ میلیون تومان نیز به عنوان سرمایه در گردش پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بر این اساس، مجموع هزینه ساخت، تجهیز کارگاه و تأمین سرمایه در گردش برای هر واحد حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس ادامه داد: سهم آورده متقاضی هر تعاونی ۷۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده و ۴۰۰ میلیون تومان نیز از محل تسهیلات ساخت خانه روستایی در طرح هادی با همکاری بنیاد مسکن تأمین خواهد شد.

وی گفت: همچنین مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات راه‌اندازی با انسجام بین‌دستگاهی و از محل ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و حمایتی از جمله تسهیلات مشاغل خانگی، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید، بنیاد برکت، بنیاد علوی و بسیج سازندگی قابل تأمین است.

* تسریع فرآیند راه‌اندازی دهکده‌های مشاغل

بیاری افزود: برای اجرایی شدن این طرح، استفاده از داده‌های طرح آمایش سرزمینی، اقدامات لازم برای الحاق زمین مورد نظر به طرح هادی، تأمین تسهیلات ساخت و همچنین انعقاد تفاهم‌نامه با شهرداری‌های مراکز شهرستان‌ها برای اختصاص مکان مناسب جهت عرضه محصولات تولیدکنندگان روستایی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین انعقاد تفاهم‌نامه با ادارات و دستگاه‌های مرتبط برای حمایت از تولیدکنندگان روستایی و تسریع در روند اجرایی طرح از دیگر الزامات این برنامه است.

وی گفت: متقاضی باید با ارائه جواز اهلیت فنی، فرم درخواست فعالیت خود را در قالب شرکت تعاونی تکمیل و به همراه طرح توجیهی کسب‌وکار به کمیته شهرستانی ارائه کند؛ این کمیته با حضور نمایندگان فرمانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، شبکه بهداشت، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و صنایع دستی و سایر دستگاه‌های حمایتی تشکیل می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس افزود: کمیته شهرستانی موظف است در مدت یک ماه نتیجه بررسی درخواست متقاضیان را اعلام کند و در صورت تأیید، فرآیند تشکیل تعاونی و پرداخت تسهیلات انجام می‌شود؛ ضمن اینکه مدت زمان ساخت و راه‌اندازی هر واحد نباید بیش از ۶ ماه باشد.

* ایجاد زنجیره تولید تا فروش محصولات روستایی

بیاری اظهار کرد: در ادامه این طرح، هلدینگ تعاونی‌های ارزش‌آفرین هم‌رسته در ۳۷ شهرستان تشکیل می‌شود تا زمینه ایجاد زنجیره تأمین و شبکه توزیع، جذب سرمایه‌های خرد، انتقال فناوری‌های نوین، تأمین نهاده و توسعه بازار محصولات روستایی فراهم شود.

وی افزود: تعامل با شرکت‌های تعاونی و توزیعی استان برای عرضه محصولات روستایی در فروشگاه‌ها، همکاری با شهرداری‌ها برای اختصاص محل عرضه محصولات و ایجاد بستر فروش در فضای مجازی از دیگر اهداف این هلدینگ‌ها خواهد بود.

وی گفت: محصولات تولیدشده در این طرح در ۶ رسته شامل صنایع و مصنوعات دستی و گوهرسنگ‌ها، فرش و دست‌بافت‌ها، لبنیات و نان، دام و طیور و خوراکی‌های گوشتی، خشکبار و صنایع تبدیلی و همچنین کشاورزی و خوراکی‌های غیرگوشتی ساماندهی و عرضه می‌شوند.

*هدف‌گذاری برای ایجاد بیش از ۱۰ هزار شغل مستقیم در سال

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، در هر مرحله اجرای طرح در استان، ۳۷ روستای طرح هادی در ۳۷ شهرستان تحت پوشش قرار می‌گیرند و زمینه راه‌اندازی ۷۴۰ کارگاه تولیدی و ۷۴۰ شرکت تعاونی و ایجاد اشتغال مستقیم برای پنج هزار و ۱۸۰ نفر فراهم خواهد شد.

بیاری افزود: با فرض اجرای دو مرحله در سال، پیش‌بینی می‌شود سالانه ۷۴ روستا تحت پوشش طرح قرار گرفته، یک هزار و ۴۸۰ کارگاه تولیدی و یک هزار و ۴۸۰ شرکت تعاونی ایجاد و برای دست‌کم ۱۰ هزار و ۳۶۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شود.

وی اظهار کرد: در صورت توسعه این الگو در سطح ملی نیز با اجرای دو مرحله در سال، امکان تحت پوشش قرار گرفتن یک هزار روستای طرح هادی، ایجاد ۲۰ هزار کارگاه، تأسیس ۲۰ هزار شرکت تعاونی و ایجاد اشتغال مستقیم برای دست‌کم ۱۴۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است.

سومین کارگروه اشتغال استان فارس به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و با حضور مدیران ارشد استان برگزار شد.