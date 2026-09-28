اردوی آماده سازی تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان برای اعزام به مسابقات جهانی آذربایجان به میزبانی کمپ تیم‌های برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده سازی تیم کشتی فرنگی نوجوانان ۷ تا ۱۱ مهر برای اعزام به مسابقات جهانی آذربایجان به میزبانی کمپ تیم‌های ملی سپهبد حاج قاسم سلیمانی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدارسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۷ مهرماه در محل اردو حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: آرمین اسماعیلی (خوزستان) علی اصغر صبوری نژاد (کهگیلویه و بویر احمد) مازیار شاهباز نژاد (کرمان)

۴۸ کیلوگرم: امیرمحمد علی رضا پور (کرمان) امیرمحمد صفادوست (خراسان رضوی) امیرحسین ضباطی (بوشهر)

۵۱ کیلوگرم: علی چیتگران (مازندران) حسین ابراهیمی (قم)

۵۵ کیلوگرم: بنیامین رستگار (فارس) محمد پورابراهیمی (کهگیلویه و بویراحمد) امیرمهدی حاجیوند (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: امیررضا طهماسب پور (مازندران) یاسین تباشیر (خوزستان) سوشیانت حسن پور (خوزستان)

۶۵ کیلوگرم: آرمین قولی گله (خوزستان) ابوالفضل ظهیری (اصفهان) حامد دهقان نژاد (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: اسماعیل ظاهردوست (اصفهان) رضا جلیلی (لرستان)

۸۰ کیلوگرم: علیرضا رضایی (خوزستان) یاسین واحدالحسینی (خراسان رضوی) سید اسماعیل نبوی (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: امیررضا مهری (مازندران) ابوالفضل صحت (اصفهان) سید سامان حسینی (خراسان رضوی)

۱۱۰ کیلوگرم: علی اکبر آکو (مازندران) ادریس شعاعی (خراسان رضوی) مهیار محمدزاده (تهران)

کادرفنی: مهدی علیاری - محمد فقیری - محمد خزائی - محسن بشینجی

فرهنگی: مهدی عبدالهی