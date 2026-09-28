به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور برق شهرستان شهرضا گفت: در این طرح با هدف بهبود کیفیت برق ساکنان و رفع افت ولتاژ، یک دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰ کیلوولت‌آمپر و یک عدد تابلوی توزیع ۱۶۰ آمپری، ۲ میلیارد تومان هزینه نصب و برای استحکام بخشیدن به شبکه، ۱۰۰ متر شبکه فشار متوسط و ۲۰۰ متر شبکه فشار ضعیف نیز وارد مدار شد.

عبدالرضا جهان‌نما با اشاره به اینکه این طرح‌ها با هدف کاهش تلفات و افزایش پایداری شبکه اجرا می‌شود، گفت: مدیریت هوشمندانه مصرف و همراهی مشترکان در ساعات پیک، نقشی کلیدی در تداوم روند بهبود کیفیت دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۱۰۰ هزار مشترک از خدمات امور برق شهرستان شهرضا استفاده می‌کنند.