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مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان : به مناسبت هفته گردشگری بیش از ۴۰ برنامه در این استان اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جلال تاجیک گفت : برنامه های امسال هفته گردشگری با شعار «دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» برگزار میشود.
وی گفت: در این شعار، بر نقش فناوری در سادهترشدن برنامهریزی سفر، بهبود خدمات گردشگری و ایجاد دسترسی برابر برای مسافران تاکید شده است.
وی گفت: افتتاح هتل ، واحدهای بوم گردی ، آغاز ساخت مجموعههای گردشگری و بهره برداری از چند طرح گردشگری از جمله این برنامه هاست.