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برداشت پسته از هفت هزار هکتار باغهای پسته دهستان بهادران آغاز شد؛ اما امسال بهدلیل قطعی برق، گرمای هوا و شیوع آفات، پیشبینی میشود تولید پسته خشک این منطقه به حدود دو هزار تن کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فصل برداشت پسته در دهستان بهادران آغاز شده است؛ منطقهای که در سالهای معمولی حدود هشت هزار تن پسته خشک از باغهای آن برداشت میشود، اما امسال میزان تولید به حدود ۲۵ درصد سالهای عادی کاهش یافته است.رئیس جهاد کشاورزی بهادران گفت: امسال پیشبینی میشود حدود دو هزار تن انواع پسته خشک از باغهای این دهستان برداشت شود.
حسین ابراهیمی افزود: قطعی برق، افزایش دما و آفات از مهمترین عوامل کاهش تولید پسته در سال جاری بوده است.دهستان بهادران با حدود هفت هزار هکتار باغ پسته، یکی از مناطق مهم تولید این محصول به شمار میرود و کاهش قابل توجه محصول امسال، چالش جدی برای باغداران ایجاد کرده است.
با این حال، باغداران امیدوارند با حمایت مسئولان، مدیریت بهتر منابع آب و برق و کنترل آفات، شرایط تولید در سال آینده بهبود یابد و باغهای پسته بهادران دوباره شاهد رونق بیشتری باشند.