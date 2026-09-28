تزریق ۳هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح های عمرانی چهارمحال و بختیاری

تزریق ۳هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح های عمرانی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسینی گفت: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه همکاران در اداره‌کل راه و شهرسازی استان، حدود ۳هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۴ جذب شد. این مبالغ در قالب طرح‌های ملی و استانی در حوزه‌های مختلف از جمله راهسازی، پروژه‌های ساختمانی و سایر طرح‌های عمرانی، به طور کامل به طرح‌ها تزریق و هزینه شد.

وی با اشاره به نقش مهم این جذب اعتبار در استمرار روند توسعه استان افزود: جذب کامل این حجم از منابع، حاصل پیگیری مستمر مدیران و پرسنل، همکاری دستگاه‌های مرتبط و پشتکار عوامل اجرایی در سایت‌های پروژه‌ای بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به برنامه‌های امسال افزود: در سال ۱۴۰۵ نیز تلاش بر این است که با مدیریت صحیح منابع و پیگیری مستمر، اعتبارات تخصیص‌یافته در سریع‌ترین زمان ممکن در مسیر پیشرفت طرح‌ها قرار گیرد. پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز طبق روال معمول و بر اساس صورت‌وضعیت‌های تأیید شده و در چارچوب اعتبارات تخصیصی انجام خواهد شد.