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چاه جدید شهرداری مجومرد با ظرفیت آبدهی ۱۴ لیتر بر ثانیه، با هدف تأمین پایدار آب مورد نیاز فضای سبز این شهر به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، چاه جدید شهرداری مجومرد با ظرفیت آبدهی ۱۴ لیتر بر ثانیه، با هدف تأمین پایدار آب مورد نیاز فضای سبز این شهر به بهرهبرداری رسید. این چاه در راستای مدیریت منابع آبی، مقابله با کمآبی و صیانت از فضای سبز شهری، در ضلع غربی شهر مجومرد احداث و وارد مدار بهرهبرداری شد.
آب استحصالشده از این چاه پس از پمپاژ، به مخزن ۲ هزار و ۸۰۰ مترمکعبی میدان شهیدان خبیری منتقل میشود تا از این طریق، روند آبیاری فضای سبز شهر با پایداری و انتظام بیشتری انجام گیرد.
حسینی شهردار مجومرد، با اعلام بهرهبرداری از این طرح، از تلاشها و همکاریها برای اجرای آن قدردانی کرد.
وی همچنین از همکاری مدیریت آب منطقهای، استانداری و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برای تحقق این طرح تشکر و قدردانی کرد.
اجرای این طرح، گامی در جهت تأمین آب مورد نیاز فضای سبز و کاهش فشار ناشی از کمآبی بر پوشش گیاهی شهر مجومرد به شمار میرود.