بیش از ۶۰ کیک بوکسینگ کار و دوستداران ورزش‌های رزمی گیلان به یاد استاد سید مصطفی رضازاده و قهرمان فقید جهان امید دوده امروز با حضور در اداره کل انتقال خون گیلان، خون خود را اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بیش از ۶۰ نفر از کیک بوکسینگ کاران و دوستداران ورزش‌های رزمی گیلان امروز با حضور در اداره کل انتقال خون گیلان، با اهدای خون خود، زندگی دوباره‌ای به بیماران بخشیدند.

علی فتح الهی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، با بیان اینکه منش و روش زندگی پهلوانی همیشه در جامعه ما ارزشمند است، گفت: ورزشکاران کیک بوکسینگ wka و ورزشکاران رزمی گیلان حرکت خوبی را برای نجات جان انسان‌ها انجام دادند که با استقبال و مشارکت گسترده شاگردان و طرفدارانشان روبه شد.

وی با گرامیداشت یاد استاد سید مصطفی رضازاده و قهرمان جهان امید دوده، افزود: این پویش، هفت سال پیاپی در حال برگزاری است و امیدوارم ما هم به نمایندگی از سوی استانداری، حرکت این ورزشکاران را منسجم‌تر به همه شهرستان‌ها انتقال دهیم و این پویش به صورت استانی اجرا شود تا در گام‌های بعدی با هماهنگی کشوری به یک حرکت نمادین و اثر گذار برای نجات جان بیماران تبدیل شود.

دکتر بابک پاکدل مدیرکل انتقال خون گیلان هم ضمن تسلیت به خانواده‌های زنده یاد استاد سید مصطفی رضاراده و قهرمان فقید جهان امید دوده و قدردانی از همه اهالی جامعه ورزش استان، گفت: قهرمانان، پهلوانان و ورزشکاران هیئت‌های ورزشی استان و شهرستان ها، سفیران سلامتی، نشاط و حامیان انتقال خون هستند و امید داریم همچنان با تداوم اهدای خون خود، به نجات جان بیماران یاری رسانند.