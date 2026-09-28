بازدید استاندار خراسان شمالی از نمایشگاه هفته دفاع مقدس

استاندار خراسان شمالی با حضور در نمایشگاه هفته دفاع مقدس در محوطه استانداری، از بخش‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد و در جریان آثار، تصاویر و برنامه‌های ارائه‌شده با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت قرار گرفت.