بازدید استاندار خراسان شمالی از نمایشگاه هفته دفاع مقدس
استاندار خراسان شمالی با حضور در نمایشگاه هفته دفاع مقدس در محوطه استانداری، از بخشهای مختلف این نمایشگاه بازدید کرد و در جریان آثار، تصاویر و برنامههای ارائهشده با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری گفت: این نمایشگاه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین رشادتها و فداکاریهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس برپا شده است.
استاندار خراسان شمالی در حاشیه این بازدید، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای جدید تأکید کرد.