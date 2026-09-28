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مستندهای «قلبالامین»، روایت پدر از ناگفتههای زندگی سید حسن نصرالله و مستند «آن شب»، روایت ناگفته از آخرین ساعات و کشف پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله، از شبکههای دو و تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «قلبالامین» ساعت ۰۰:۳۰ بامداد از شبکه دو پخش میشود، روایتی از عبدالکریم نصرالله، پدر سید حسن نصرالله، که با بازگویی خاطراتی از دوران کودکی و نوجوانی فرزندش، به ابعاد کمتر شنیدهشده شخصیت و نگاه او به زندگی میپردازد.
این مستند تولید شبکه المیادین است و در آن عبدالکریم نصرالله از پسرش، سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، سخن میگوید و گوشههایی از زندگی و شخصیت او را از زاویهای خانوادگی روایت میکند. مستند «قلبالامین» به پرسشهایی درباره نگاه سید حسن نصرالله به زندگی دنیوی و الگوهای او پاسخ میدهد.
«قلبالامین» با تمرکز بر جنبههای انسانی و عاطفی این روایت، مخاطب را با خاطراتی از زندگی سید حسن نصرالله همراه میکند، بخشهایی که بنا بر معرفی مستند، برای نخستین بار مطرح میشوند.
مستند «آن شب» به کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی مطهر، با روایتی ناگفته از جستوجو و کشف پیکر شهید سیدحسن نصرالله، از شبکه تهران پخش می شود.
این مستند برای نخستینبار به سراغ روایت افرادی رفته است که در جریان جستوجو و پیدا کردن پیکر شهید سیدحسن نصرالله حضور داشتهاند و از لحظات و جزئیات این عملیات روایت میکنند، روایتی که برای اولینبار پس از شهادت سیدحسن نصرالله بازگو میشود.
مستند «آنشب» که محصول مشترک پردیس بین الملل سازمان هنری رسانهای اوج و مرکز سیمرغ است، امشب ساعت ۲۲ از شبکه تهران پخش می شود.