شمار جان‌باختگان حادثه واژگونی یک کشتی مسافربری در اندونزی در شانزدهمین روز عملیات جست‌و‌جو به ۶۶ نفر رسید و عملیات برای یافتن ۶۹ مسافر مفقود همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ کشتی «ویرگو ترنسپورت ۸» اوایل ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) در شرایط نامساعد جوی و در مسیر حرکت از سورابایا در جاوه شرقی به بانجارماسین در کالیمانتان جنوبی واژگون شد. این کشتی هنگام حادثه ۲۴۳ نفر شامل ۳۰ خدمه و تعداد نامشخصی وسیله نقلیه را حمل می‌کرد.

هاردیانسیا پوترا، یکی از مقام‌های ارشد سازمان جست‌و‌جو و نجات اندونزی، امروز اعلام کرد که غواصان در شانزدهمین روز عملیات از میان بقایای ناپایدار کشتی عبور می‌کنند و تلاش دارند افراد مفقودشده را در کابین‌های کشتی پیدا کنند.

وی افزود: غواصان به دلیل شرایط موجود تنها می‌توانند تا عمق ۲۷ متری پیش بروند.

بر اساس آمار سازمان جست‌و‌جو و نجات اندونزی، تاکنون ۶۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند، ۱۰۸ نفر نجات یافته‌اند و ۶۹ نفر همچنان مفقود هستند. خطر‌های موجود در داخل کشتی روند عملیات جست‌و‌جو را کُند کرده و بر نگرانی خانواده‌ها و دوستان مفقودان افزوده است.

به گفته‌ای پوتو سودایانا، یکی دیگر از مقام‌های ارشد این سازمان، انتظار می‌رود که روز دوشنبه برخی اجساد کشف‌شده از محل غرق شدن کشتی در دریای جاوه با بالگرد منتقل شوند.

وی اظهار داشت: ده‌ها غواص برای یافتن مفقودان وارد این کشتی چهار هزار و ۲۷۷ تنی شده‌اند، اما سازه‌های سست و آسیب‌دیده، کج‌شدن کشتی به طرفین و وجود اشیای بسیار تیز و خطرناک، عملیات را با مشکل مواجه کرده است.

تلفات حادثه غرق شدن کشتی اندونزی به ۶۶ نفر رسید

این مقام سازمان جست‌و‌جو و نجات اندونزی همچنین گفت که غلظت بالای گاز و نشت سوخت، خطر‌های بیشتری برای سلامت غواصان ایجاد کرده است.

وی افزود: به همین دلایل، غواصان نتوانسته‌اند وارد بخش‌های داخلی کشتی، کابین‌ها و محفظه‌ها، شوند و اپراتور کشتی باید آن را به وضعیت عادی برگرداند و به سطح آب منتقل کند.

اندونزی، مجمع‌الجزایری متشکل از ۱۷ هزار جزیره، به‌شدت به کشتی‌های مسافربری به‌عنوان یکی از راه‌های اصلی حمل‌ونقل متکی است چرا که سفر‌های دریایی در این کشور ارزان‌تر و در دسترس‌تر از سفر هوایی هستند.

حوادث دریایی مکرراً در این کشور جنوب شرق آسیا رخ می‌دهد و استاندارد‌های ایمنی پایین و شرایط جوی غیرقابل پیش‌بینی از جمله دلایل اصلی وقوع این حوادث عنوان شده‌اند.