به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی بابل گفت: ۲ انبار بزرگ برنج احتکاری به میزان ۳۳۰ تن به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان کشف شد.

سرهنگ قاسم عزیزی گفت: به دنبال دریافت اطلاعات مردمی و شناسایی دقیق تیم‌های پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل، دو انبار غیرمجاز که در آنها مقادیر زیادی از برنج احتکار شده بود، شناسایی شد.

وی گفت: در ۲ عملیات جدا از هم که با هماهنگی قضایی انجام شد، دو انبار غیرمجاز که به عنوان محل ذخیره کالا‌های احتکار شده مورد استفاده قرار می‌گرفتند، شناسایی که در مجموع ۳۳۰تن برنج احتکاری کشف شد.

فرمانده انتظامی بابل با اشاره به این که ارزش برنج‌های کشف شده در این دو عملیات، بیش از ۱۳۰میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این عملیات، کالا‌های ضبط شده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته و پرونده قضایی احتکارچیان جهت سیرمراحل قانونی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

مازندران با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می‌کند. استان مازندران تولید کننده ۷۲ نوع محصول زراعی و باغی است که در تولید ۱۵ محصول رتبه نخست تا سوم را در کشوردارد.

این استان با برخورداری از تنها ۲ و نیم درصد زمین کشاورزی کشور، سالانه هفت درصد از تولیدات کشاورزی و ۱۱ درصد از ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را در اختیار دارد.